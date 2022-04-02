大律師公會及律師會發聲明　支持海外非常任法官維持香港司法公義

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）3月30日宣布，與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭去香港終審法院海外非常任法官職務。



大律師公會與香港律師會發表聯合聲明，指海外非常任法官對維持香港司法公義作出重大貢獻，又指法律界支持海外非常任法官在《基本法》規定下繼續發揮維持司法公義的角色。



感謝歷任海外非常任法官維持香港司法公義

大律師公會和香港律師會發表聯合聲明，指海外非常任法官自1997年7月1日起參與終審法院的工作，他們全都是來自其他普通法司法管轄區，具有最高水平的傑出法官。聲明強調，海外外非常任法官對維持香港的司法公義作出重大貢獻，衷心感謝所有現任及前任非常任法官，竭誠及無畏地依法在維持司法公義中擔當重要角色。

對於5名英國非常任法官、3名澳洲非常任法官，以及1名加拿大非常任法官，分別表示會繼續留任，法律界表示歡迎，又指會堅決支持海外非常任法官在《基本法》規定下繼續發揮在香港維持司法公義中的角色。

聲明特別提到，5名英國非常任法官「完全滿意香港終審法院同僚（在維護法治和審視行政行為方面）的獨立及誠信」。法律界認為，雖然某些牽涉政治的議題或可能衍生法律問題，但政治在法律或維持司法公義中並無任何角色。