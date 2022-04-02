英法官辭任｜杜淦堃稱對港影響有限　陳澤銘：負面影響正減退

英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義，日前辭去香港終審法院非常任法官職務。大律師公會主席杜淦堃今日（2日）表示，兩人辭任終院法官影響有限，並感謝留任的海外法官，認為他們對香港司法制度貢獻良多。 香港律師會會長陳澤銘指，對兩人辭任感可惜及遺憾，擔心令外界以為本港司法制度出現問題，但隨着9名海外法官表明繼續留任，相信負面影響正在減退。



杜：海外法官制度不應改變 仍可吸引好官來港

杜淦堃在電台節目提到，兩名法官辭任難免令人覺得當中有政治考慮，並引述另一海外法官岑耀信指，現任法官辭職行為是政治動作，旨在對中國施壓或杯葛中國。他感謝留任的非常任法官，認為他們對本港司法制度貢獻良多。

他續指，法治並非政治概念，審理案件時要視乎證據，法官亦要做司法誓言，相信不會受到政治因素影響，認為香港仍可吸引很好的海外法官來港。他稱，香港作為國際金融及仲裁中心，海外非常任法官的制度絕對不應改變，形容有如英超聯也有外籍球員。

陳澤銘：辭任法官來自英國法院 有法律以外考慮

陳澤銘則稱，留任的5名英國非常任法官提到，對本港司法廉潔及司法獨立有信心。而5人並非英國法院在任法官，與仍在任的英國法院法官考慮有所不同，顯示兩名英國法院法官辭任本港非常任法官有法律以外的考慮。

他說自己絕對支持設立海外非常任法官制度，認為可給予海外投資者和香港市民更多信心，但香港司法界人才輩出，司法制度並非沒有海外非常任法官便不能運作。

香港法治已死？杜淦堃：香港多次證明可成功

對於有指《港區國安法》削弱香港法治和司法獨立，杜淦堃說法庭是最終的守護者，目前法庭處理的《國安法》案件不多，希望大家給多法庭更多時間。他又稱，自1997移民潮以來，一直有「香港已死」、「香港法治已死」的說法，但香港多次向大家證明，香港仍然很頑強，仍然能夠成功。

陳澤銘則承認市民對法治有懷疑，近年本港見習律師數目有下降趨勢，但強調本港司法制度仍然健全；倘若有人認為不健全，更加應該挺身而出投身法律界。他坦言擔任律師會會長面對政治壓力，主要來自兩極化的會員身上，他無可能將兩邊意見「拉埋一齊」，只能維持法律專業。