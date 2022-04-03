梁振英再談疫後重建：郊園邊陲起老人院　仿星洲淡馬錫設投資基金

特首選舉提名期今日（3日）開始，被視為熱門之一的全國政協副主席梁振英，再發帖談及「疫後重建」工作，重提在郊野公園邊陲地帶興建大量非牟利、低密度老人院宿位，又建議成立類似新加坡淡馬錫的投資基金。



倡綠化地建大型公立醫院及醫護宿舍

梁振英在Facebook表示，香港要走在形勢前面，馬上策劃和啟動「疫後重建」，化被動為主動。他提出「疫後重建」的幾個方向，第一是今波疫情肆虐，香港人最痛的是老人院和醫院的慘況，問題的根源是空間不足，人手不足，「要走在形勢前面，就要馬上增加相關的空間和人手。」

他提到，一年前已提出開發生態價值低的郊野公園邊陲地帶，除大量增加居屋供應，還有興建大量非牟利、低密度老人院宿位和護理人員宿舍的內容，計劃中每個老人家可以有自己的睡房和廁所，「有廣闊的室內空間，可以自己開低速電動車兜風，聽蟲鳴鳥唱，可以曬太陽，可以種植，護理人員可以免租入住，就近照顧。」

梁振英指，要打破現有限制開發土地的條條框框，除了要興建非牟利的老人院外，還要在現有綠化地上興建大型公立醫院和醫護宿舍，供引進的外國醫護人員住宿之用。

安老院舍成為疫情重災區。（資料圖片）

促港府恢復出訪外國

梁振英指，特區政府有需要成立類似新加坡淡馬錫的投資基金，投資關鍵企業和關鍵事業，促進經濟長遠和多元發展，普惠民生。

他又提出，反修例風波和疫情令香港對外形象受損，現時愈來愈多外國國家取消隔離檢疫的要求，特區政府和有關的法定機構人員應馬上恢復出訪外國，當面說好中國發展故事和香港機遇故事，見面時多談機遇，少談爭議；駐外的經貿辦事處也要馬上提升效能，促進香港對外的對接。