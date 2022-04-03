特首選舉提名期今展開　「真命天子」快將現身？

行政長官選舉提名期今日（3日）開始，目前仍未見具份量人士表態參選，特首林鄭月娥昨在記者會稱，政府正按計劃展開選舉工作，5月8日投票，不希望選舉再押後。日前到深圳會晤中央官員的林鄭月娥，仍拒絕回應會否參選爭取連任，但相信隨着提名期開始「應該明朗化」。多名政界人士關注昨日會否有重磅消息公布，但林鄭回應時相當口密，堅拒證實有否與京官見面。



政府昨晚更公布，准許特首候選人今日至5月8日起，豁免與選委聚集、進行拉票活動，意味特首選舉正式開跑，政界關注「真命天子」未來幾日會否現真身？



林鄭回應可圈可點

特首選舉提名期由今日起至16日，由於最尾兩日是假期，實際報名限期是4月14日。修改選舉制度後，參選人需要取得最少188名選舉委員會委員提名，並在五大界別每個最少取得15人提名；遞交提名後，將會交由資格審查委員會確認。

選舉臨近，現任特首林鄭月娥一直拒絕表態，4月1日的疫情記者會突告取消，據報林鄭當日到深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，談及特首選舉。林鄭昨日在記者會不證實或澄清相關報道，亦繼續避談會否爭取連任，但留下可圈可點的一句：「現在不會回答關於本人意願，但我相信隨着提名期開始應該明朗化」，政界關注林鄭是否暗示提名期開始將有人表態參選？多名選委都表示未收到最新消息，或有人爭取提名，有人透露前赴深圳者其實不止林鄭。

2017年特首選舉。（資料圖片）

建制派：何時報名不影響勝算

有資深建制派指，完善選舉制度後，不論在選委會或立法會選舉，何時報名參選並非關鍵，例如前保安局局長黎棟國也在立法會選舉提名期最後一日才參選，外界也不會認為他勝算較低。該人說，目前已宣布參選特首的人選「未似樣」，相信「真命天子」只是暫時未出現，但在提名期結束前終會亮相，亦會是社會熟悉的人士，選委看到「似樣」的人選自然懂得選擇，爭取提名方面不會有困難。

有建制派人士相信，中央早有數名特首人選名單，只是在觀察各人表現，加上近日國際形勢複雜，因此「真命天子」才延後曝光。

▼目前有意參選人士並非政圈熱門人選▼



梁振英提「疫後重建」惹關注

被視為熱門之一的全國政協副主席、前特首梁振英，繼續表現活躍，他昨日在電台節目大談「疫後重建」，今波疫情暴露本港醫療衞生方面的問題，包括人手、對中醫藥重視不足，又指施政及房屋等方面都有問題，例如居住環境太擠迫導致容易感染，認為本港應走在形勢前，逐一解決問題。