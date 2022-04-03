禁飛令解除｜熔斷機制影響外傭來港　梁熙倡效法星洲來港前隔離

港府本月1日起取消對9個國家的「禁飛令」，但航班熔斷機制仍然生效，影響外傭來港安排。民建聯立法會議員梁熙今（3日）早召開視像記者會，建議政府效法新加坡，讓外傭先在自己國家隔離及接受檢測，減低航班熔斷風險，同時守住外防輸入防線。



民建聯立法會議員梁熙和外傭中介公司代表建議，外傭來港前先在自己國家隔離及接受檢測，減低航班熔斷風險。

梁熙指，「禁飛令」令數以千計菲傭無法來港工作，港人捱「外傭荒」，外傭月薪亦被炒高。即使解除「禁飛令」，外傭無法來港的問題亦未能紓緩，對很多家庭帶來極大影響，「外傭荒」亦引伸跳工等問題。

香港僱傭代理總會創會會長林志雄表示，有2020年已獲聘用的外傭，至今都無法來港。現時每當航班被熔斷，外傭由「隊頭」變「隊尾」，已預訂的機票及檢疫酒店亦要重新預訂，來港無期，令中介公司和僱主大失預算。

(資料圖片)

梁熙認為，規管中介公司及懲罰外傭不能處理問題，要回復外傭正常供應，才能解決問題的根源。他建議政府推出類同新加坡在去年7月起落實的「安全引進外傭計劃」，外傭在自己居住的地區先隔離14日，並接受多輪新冠病毒檢測，以助外傭在登機前找出患者，減低航班熔斷的風險。他指，更重要的是此安排能夠更好守住外防輸入的防線。

他又建議增加更多外傭檢疫設施，恢復安排社區隔離設施讓外傭檢疫，提供更多合適且價錢合理的檢疫設施，以供估計正待來港約一萬名外傭。他又指，為配合疫苗通行證，5月底要打齊三針的要求，望政府可安排外傭抵港時，在機場接種第三劑疫苗，令外傭檢疫期間可以有充分休息，並得到充分保護。