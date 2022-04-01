復活節有冇得放？2022年外傭假期一覽　外傭堅持外出聚會可以點做

在疫情下，為了守護家人健康，很多家長都選擇留家抗疫，以免去人流聚集的地方，一旦感染以香港的居住環境來說，自家隔離亦相當大機會感染家人。外傭作為家中的一份子，但同時他們亦有自己的生活圈子，以往有不少確診個案都是由外傭聚會傳播，家長自然會也會擔心她們在假期聚會開Party，作為僱主應如何處理？



不能以錢代假 令外傭「識驚」才有用

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，得悉有僱主和外傭協商「以錢代假」：「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」

作為被動角色的僱主，容馬珊兒認為只有令外傭「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議，若看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

除此之外，香港外傭僱主關注組召集人徐徐曉彤建議：「如果姐姐堅持外出，僱主唯一可以做嘅係叫姐姐盡量改放上晝。避免晚上的聚會，或可以讓姐姐轉平日放假。」

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外傭假期共有13日

近日有不少僱主也詢問外傭是否享有復活節假期，根據香港僱傭法例，所有香港外傭不論種族都可享法定假期，所以外傭假期基本上就是勞工假期，而復活節假期則不屬勞工假期，僱員不論工作年資及時間，外傭都可享法定假期。由於勞工處公布《2021年僱傭（修訂）條例》將於2022年1月1日生效，新增的法定假日為2022年5月8日的佛誕，亦即外傭在2022年起可享多一天法定假期，比去年的12日多1天。

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