疫情．4.1｜新增確診回落至不足6000宗　政府周六起派防疫服務包

行疫情有回落跡象，本港今日（1日）新增5,823宗確診個案，首度跌穿6,000水平。今日呈報多120宗死亡個案，病死率升至0.67%，第五波疫情累計死亡個案7,945宗。

包括英國、美國、菲律賓等九國禁飛令今日（4月1日）解除，這些國家的班級陸續抵港，打齊針的抵港人士檢疫期亦減至七日，有約2,000人得以回港。



昨日疫情報道總覽：

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



+ 10

【23:06】今年DSE中學文憑試暫定本月22日開考，考試及評核局規劃在三星期內完成。有自稱考評局員工今日（4月1日）凌晨向傳媒發電郵，聲稱工作時發現考評局決定押後至5月13日才開考，並隨附會於4月4日（下周一）發出的新聞稿。考評局澄清該新聞稿實為虛假，從未撰寫或對外發放有關文件。

而《香港01》獲得的消息指，教育局及考評局下周交代是否如期在22日開考，暫未有押後開考消息。

【21:02】本港新冠肺炎持續，各區亦出現確診個案。食物及衞生局今晚（1日）發出強制檢測公告，有25幢大廈被納入公告。名單當中全部均為公屋或居屋，各區中沙田達五幢，繼續成為「重災區」，上榜大廈為18區之冠，包括沙田博康邨博泰樓及大圍美林邨美桃樓等；其餘被納入公告的有葵涌葵俊苑葵裕閣、大埔明雅苑明欣閣、牛池灣彩虹邨白雪樓等。另外，博康邨、屯門山景邨及良景邨、筲箕灣耀東邨等已是連續兩日有大廈被納入公告。



公告中指明，任何人士曾在3月19日至4月1日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周六（2日）至周日（3日）內進行核酸檢測。

▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



+ 1

【20:13】本港新冠肺炎疫情持續。食物環境衞生署今日（1日）呼籲掃墓人士，應避免在本周六及周日（2日及3日），以及清明節當日（5日）人多擠迫的高峰期掃墓。該署指，市民可考慮在清明節過後疫情較緩和的日子前往拜祭，以減少人潮聚集。



此外，為紓緩市民對火化服務的迫切需求，食環署轄下和合石火葬場兩個新建成的火化爐將提早於4月7日起投入服務，現已接受預約火化申請。

【19:23】港府取消九個國家禁飛令，相隔近三個月，再有英國航班抵港。有從英國回港的港人指，因禁飛令滯留外地多月，令他們多了額外支出，形容禁飛令「勞民傷財」。

今日乘坐英國直航到港的人，亦花上至少四小時才獲得核酸檢測陰性結果後，才可前往指定檢疫酒店。有港人表示又攰又餓。

新冠病毒會攻擊男士生殖器官引致性功能障礙及不育。

【19:15】本港新冠肺炎疫情持續，不少市民出現「抗疫疲勞」。香港城市大學調查發現，超過五成受訪者支持採取「與病毒共存」政策，約三成半受訪者傾向堅持「清零」政策。當中較多年長受訪者傾向接受清零策略，相反在20至49歲群組中，超過半數受訪者傾向共存策略。



團體分析指，當市民認為受感染的可能性愈大、對政府的信任度愈高，以及愈多在各類媒體關注疫情相關消息，就會較傾向支持清零政策。相反，當市民認為自己感染病毒可能性不高、越不信任政府，以及在各類媒體中對疫情的關注度越低，則會傾向支持共存政策。

【19:11】為方便市民參考及選購合乎標準的快速抗原測試包，消委會今日（1日）更新認可認可名單搜尋器，除原本香港、中國內地、歐盟、美國的名單，亦加入澳洲、新加坡及澳門。

另外，消費者委員會截止3月31日共接獲226宗有關快速抗原測試包的投訴，當中有152宗涉及延誤送貨的問題，涉及總金額達148,886元。

【19:00】逾百萬港人在第五波疫情中招，雖然大部份人已康復，但「長新冠」後遺症不容忽視，尤其包括英、美及港大袁國勇教授團隊的動物研究均證實，新冠病毒會攻擊男士生殖器官，引發「新冠不舉」的勃起功能障礙及不育。



泌尿科專科醫生葉維晉指出，英美均有研究推算約10%至15%確診成年男士，出現勃起功能障礙及不育，他近期亦陸續收到數個男性康復者求助查詢，其中最年輕僅25歲，稱感染新冠肺炎前性功能正常，染疫後已康復一兩個月，但出現「不舉」問題，故非常驚恐及擔心。他指，港男染疫人數眾多，相信個案只屬冰山一角，更多人因感到尷尬而諱疾忌醫。

▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



+ 2

【18:19】民政事務局公布，一連三日的「防疫服務包」包裝工作已經順利完成，政府將於明日（2日）早上10時開始，陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，每天由上午直至傍晚，目標是在七天內完成派發工作。「防疫服務包」是免費派發，並由各區民政事務處負責當區統籌，主要透過以下多個渠道派發，市民不需要輪候或登記：

1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；及

5. 透過非政府機構向無家者派發。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



+ 6

發言人表示，政府會讓最有需要的人士盡快獲得防疫物資，優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發「防疫服務包」，並陸續向其他居民派發。在逐家逐戶派發的部分，如到訪不遇，派遞工作人員會留下通知書，住戶可憑通知書在第二階段領取「防疫服務包」。

為了補漏拾遺，各區民政事務處亦會在第二階段（4月7日至4月13日）在全港18區設立約90個補漏拾遺派發站，讓未能透過上述途徑領取「防疫服務包」的市民，包括到訪不遇的住戶等，領取「防疫服務包」。

【17:51】疫情持續，港府在中央支援下，興建多個社區隔離設施，當中兩幅位於元朗的設施由新鴻基地產借地興建，最大型的潭尾社區隔離設施上周四（24日）分階段啟用，可提供2,000間房，容納8,000位病人。該設施的單位仍未全數落成，部份工人仍在趕工興建。



新地今日（1日）向隔離設施贈送2萬個「愛心抗疫包」，內有薯條、小蛋糕及茶飲等日式零食，為病人解悶，另外加派「天際100」和「挪亞方舟」各1.5萬張，讓小孩痊癒後可外出遊玩。

▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



+ 12

【17:44】港府將於明（2日）起向全港住戶派發「防疫服務包」，民政事務局表示，獲公務員團隊及各方義工力量共同參與包裝工作，眾志成城，合共350萬份的「防疫服務包」已準備就緒，派發工作將由各區專員及義工團體及公務員團體對接及統籌。署理民政事務局局長陳積志形容，全民派發防疫包，是政府一項破天荒工作，感謝各界一呼百應。



當局表明，未來一星期會再次總動員有序快速地向全港所有住戶派發「防疫服務包」，並在每區設立發放點作補漏拾遺，提醒市民毋須登記，亦毋須前往服務站排隊，只要安心在家等候即可

【17:32】政府今（2日）宣布圍封九龍灣麗晶花園第五座及第六座、柴灣翠樂邨翠祿樓，及翠灣邨翠福樓進行檢測，並指上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，故需圍封檢測。其中麗晶花園為相隔3日再度有屋苑大廈被圍封。

【17:26】政府推出「疫苗通行證」，未打針市民不可進入若干場所。社會福利署今日（4月1日）表示，「疫苗通行證」已於今日起，在各資助或津助機構，以及福利服務單位實施，相關機構的僱員，必須至少已接種一劑新冠疫苗，才可繼續提供服務。

勞工及福利局局長羅致光指出，現時3歲以上人口組別超過九成已接種首劑疫苗，不點名批評香港社會工作者總工會，對其調查指有38%業界社工仍未接種抱懷疑，「我們不應輕信一份缺乏代表性及有誤導性的調查」。該會稱調查訪問了280名社工。

【17:05】第五波新冠肺炎疫情持續，康文署今日（4月1日）宣布，原本已延期一年的第八屆全港運動會，由於將面對持續不確定的因素，而且不少康文署康體設施會繼續用作抗疫用途，故決定停辦港運會，以避免人流聚集，並減少社交接觸，以及病毒在社區傳播的風險，保障市民的健康。

【16:48】張竹君表示，本港2月初曾出現新變種病毒株，為Omicron BA.1及BA.2混合體，在輸入個案身上找到，據英國研究顯示，這種新變種病毒株傳染力較現時盛行的Omicron BA.2高10%。

▼4月1日 疫情記者會▼



+ 3

【16:44】在116名死亡個案中，有一名38歲男性本身要覆診精神科，3月17日快測呈陽性，當時情緒困擾，有自殘情況，手、胸膜均有皮膚損傷。病人被送往瑪嘉烈醫院急症室，轉骨科病房留醫。期間曾處方過抗生素，傷口預防感染及抗病毒藥，情況持續轉差，3月25日 凌晨情況惡化要入住深切治療部要插喉治療，其後出現嚴重肺炎、肺栓塞，須使用人工肺及溶血劑，醫生繼續處方類固醇、瑞德西維、抗生素，3月31日離世。病人已打3針科興，個案已交死因裁判。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，快測陽性有做抽樣調查，現時希望在流程上加快，因此確診者當日會收到SMS，承辦商會在第2日直接送樣本到家，通常留低樣本樽在門口，不會與病人接觸，病人取樣後，承辦商會將樣本送到化驗所，希望市民留意。

【16:33】今增5823宗確診，跌穿6000水平，多116人死亡。第五波死亡個案合共7732 宗，涉4953 男3139女，年齡介乎11 個月至112 歲，年齡中位數為 86歲。55%個案為院舍院友，累積呈報病死率0.67%，再創新高。

▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



+ 11

【13:12】港府取消9個國家禁飛令的首日，當局曾指今日（1日）有逾20班航班、超過2000名乘客於抵港。今早有兩班航班從菲律賓馬尼拉到港，當中不少乘客是外傭。有外傭稱疫情下來港不容易，在菲律賓等了兩三年才能來港，並稱不擔心疫情，只想盡快賺錢養家。另有在菲律賓留學的港人指，今次回港是特意探望已有三年未見的香港親人。

今早約10時，航班PR300從馬尼拉到港，乘客要在機場接受「檢測待行」安排，即先進行核酸檢測，獲陰性結果後，再由指定車輛轉送至指定檢疫酒店，接受強制檢疫。

機場接機大堂A旁邊設有候車區，讓抵港人士等候前往指定檢疫酒店的專車。至11時許，陸續有從馬尼拉抵港的乘客步出到接機大堂。

【12:33】第五波疫情回落，政府公共服務於今日（4月1日）起陸續恢復服務。多個政府部門均公布辦事處重開詳情，準備在下周一（4日）起提供服務。

水務署宣布，會重新開放沙田客戶諮詢中心，惟大埔及屯門的客戶諮詢中心將會繼續暫停。稅務局亦會在下周一恢復所有辦事處的服務。

民政事務總署下牌照事務處的辦事處將於下周一重新開放，但十八區民政諮詢中心、民政總署遺產受益人支援組、所有社區會堂及社區中心會繼續關閉。

差餉物業估價署由今日至20日恢復有限度的基本服務，詢問處的開放時間將於4日起恢復為星期一至星期五上午8時15分至下午6時（公眾假期除外）。

【11:20】現時兩款新冠口服藥經醫生處方後可於暫託中心使用，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（1日）在港台節目《千禧年代》稱，目前已為2萬人處方新冠口服藥，每日平均用藥量約800至1,000。現時做法是醫生透過電腦系統處方後，由中心職員往取藥，才送到病人。啟德暫託中心營運的康健國際醫療總監梁國齡指，整個流程需時半日。立法會醫療衛生界議員林哲玄致電至節目指，現時整個藥物運送過程落後，認為可先按病人數量，放置一定的口服藥物更能方便病人。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（周穎瑤攝）

【10:50】港大分析指兒童Omicron病死率遠超流感，香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早（1日）在港台節目《千禧年代》指BA.2死亡率比流感大七倍，他留意到第五波疫情中，病毒對兒童神經系統及上呼吸道具攻擊力，較易出現相關併發症。他指家長如一發現兒童抽筋應立即叫救護車，無需再等。他又認為，如未來要復課，目前接種率未必足夠預防。

香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片、羅君豪攝）

【10:35】因應大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府昨日（3月31日）圍封四幢大廈，合共發現130宗陽性個案，整體陽性比率約3.5%，其中深水埗白田邨澤田樓今早（1日）解封，共發現11宗陽性檢測個案，陽性比率為2%；美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號亦發現10宗陽性個案，陽性比率為3.6%；沙田博康邨博逸樓則發現57宗陽性和19宗不確定個案，陽性比率為3.7%；薄扶林華富（二）邨華景樓亦發現52宗陽性個案和4宗不確定個案，陽性比率為4%。

【10:04】特首早前指研究透過快測包了解本港感染情況，似乎有意以全民快測代替一直在進行細化工作的全民檢測，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（1日）在港台節目《千禧年代》質疑，快測結果應如何呈報、由市民自發採樣或有相關人員採樣等細節需要釐清。他擔心，如果市民自行採樣，對於已打針的感染者有機會不呈報，「走漏一成半個案都唔一定」，未必有效掌握實際社區感染人數。

▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



+ 3

【09:40】由於行政長官林鄭月娥日程有調動，今早（1日）11時抗疫記者會暫停一天。

【08:00】政府將於周六（4月2日）向全港270多萬住戶每戶派發一個防疫服務包，當中包括中成藥、20個快速測試劑及KN95口罩等。究竟每個「福袋」價值幾錢呢？

《香港01》記者周四（31日）到深水埗格價，當中快速測試劑的價格浮動最大，暫時未知當局派發的牌子，但根據「往績」，最貴的妥析每支要120元，最便宜的YHLO近日就劈價至10元。綜合所有物資，「福袋」最高可達2,500元，但最低則只價值約300元，相差八倍多。

▼ 洪水橋、新田、皇后山邨隔離設施損壞情況 ▼



+ 3

【00:01】港府在第五波疫情期間，啟用多個隔離設施對抗疫情，部份設施由中央援建，但近日有住客卻不愛惜設施，更有人涉惡意破壞，包括以紙巾或衛生用品堵塞洗手間，3月才啟用的六個隔離設施中，竟收到600宗房內傢俱損壞報告、300宗踩踏坐廁板損壞的報告。雖然有關情況令清潔時間倍增，但有清潔工仍表示會「盡力做」，令下位住客舒適入住；提供管理服務的公司冀使用者珍惜由中央援建的設施，而保安局亦會嚴肅處理這類事件。

▼河套應急醫院▼



+ 21

【00:00】落馬洲河套區俗稱「方艙醫院」的應急醫院及隔離設施，興建工程仍如火如荼。FactWire傳真社連日觀察，截至目前觀察到的現場環境和建築進度，發現河套區內應急醫院及正在興建的隔離設施均採封閉設計，房間的門只能通向建築物內部走廊，被隔離人士將不能像其他社區隔離中心直接從房間走出戶外。



其中應急醫院的佈局與武漢火神山及雷神山醫院十分相似，相信病房內將設有觀察窗、傳遞窗和洗手間，院內亦會有手術室、深切治療部、電腦掃描室等設施。食物及衞生局局長陳肇始早前在網誌表示，落馬洲應急醫院將會由內地醫護人員營運。

▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



+ 3

▼3月31日 美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封檢測▼



+ 9

▼3月31日 博康邨博逸樓圍封檢測▼



+ 10

+ 4

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



+ 6

▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



+ 8

+ 7

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 9

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



+ 12

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

