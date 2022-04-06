特首選舉︱盧文端：新特首必屬鐵漢子　經亂局考驗扛得住英美壓力

特首選舉提名期已經展開，全國僑聯副主席盧文端今日（6日）在報章撰文，指在特首選舉前夕，英美先後發表香港報告書，攻擊新選舉制度，企圖影響特首選舉。他指中央強力回擊，新一任特首人選必然是能夠頂住英美壓力的「鐵漢子」，能夠堅定不移、義無反顧落實《港區國安法》和新選舉制度。



新選制破選舉陷阱 英美謀影響北京必反制

盧文端指，新選制全面打破了英美的選舉陷阱，他分析指，由於回歸前後政制銜接原因，回歸後香港的選舉制度很大程度上沿用英國人撤退前設計的選制。而這套選制有兩個要害：一是以「直接選舉」為架構核心設計選制，滋生了大量「有破壞，無建設」的反政府搞手；二是以「民主拒共」為理念進行選舉活動，聚集了大批「逢中必反」的反中政客。

他認為，英美不斷對香港新選制發動攻擊，主因在於新選制將反中亂港分子拒之特區政權架構門外，外國勢力不可能像過去，任意操控其代理人利用香港遏制中國，在極力煽動「杯葛」立法會選舉之後，又在特首選舉前夕發表報告，對新選制發起新一輪攻擊。

新特首有鐵肩膀：經受止暴制亂、國安法考驗

盧文端表示，對於美英攻擊香港新選制、粗暴干涉中國內政的行為，中國必然強力反制，去年12月立法會選舉，香港社會各界積極參與，135萬市民出來投票，是對英美的有力回擊。今次特首選舉，能得到中央信任和支持的人選，必定是一名在止暴制亂、實施國安法和新選制中經受考驗，有一副能夠扛得起美英壓力「鐵肩膀」的愛國愛港人士。

他指這項必要條件，是中央對英美打「香港牌」遏制中國發展的一種必然回應。