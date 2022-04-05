分析｜李家超傳參選特首　被看重的三大因素　執行力是關鍵

特首林鄭月娥昨日（4日）宣布不競逐連任下任特首，意味香港回歸25來，仍未有一位特首可以做足10年。試過「商人治港」、「公務員治港」、「專業人士治港」，AO出身的林鄭月娥，最終亦只做一屆便黯然離場。

近日政圈傳出，政務司司長李家超將辭職參選，對比一眾「熱門」來說，李家超只能算是黑馬，若警隊出身的他是北京屬意人選，當中反映了什麼？



政圈猜測下任特首人選時，李家超的名字一直有人提起，但相對於特首林鄭月娥、全國政協副主席梁振英、財政司司長陳茂波，以至新民黨主席葉劉淑儀，上年中始出任政務司長的李家超，始終不是最熱門人選。



警隊出身的李家超，長年身處保安系統，2012年加入問責團隊，出任保安局副局長，2017年出任局長，至去年6月出任政務司長，雖然統領9個政策局，但主要工作似乎仍離不開國家安全，連林鄭月娥去年亦稱，不期望李家超做扶貧、青年工作，因為他少涉獵，但一定要做好維持國安工作。



李家超擬參選消息一出，外界不免有疑問，他有什麼獨特優勢，勝任領導整個特區政府，而這些長處是其他熱門人選所欠缺？

李家超（左）出身警隊，執行能力強。（政府新聞處圖片）

紀律部隊執行力強

第一是執行力強。香港政府施政，長期被詬病程序掛帥、議而不決，官僚主義、因循守舊幾乎是公務員系統的代名詞。紀律部隊向來以執行力強見稱，目標為本，倘李家超當選特首，相信有利加快各項政策握動。

不論誰人擔任下任特首，解決房屋土地、貧富懸殊等深層次矛盾，乃當務之急，香港不需要只「按本子辦事」的AO，不止「想幹事」，還要「幹成事」。李家超並非來自政務官系統，他去年出任政務司長，客觀上可在統籌、協調崗位上鍛鍊，熟習整個政府運作。

李家超與商界關係不太密切。（資料圖片）

無利益集團關係束縛

李家超第二個優勢是與利益集團關係不密切。李家超長期在保安系統打滾，關係網相當「單一」，相比其他有財金背景的候選人，與商界的關係明顯不緊密，難以成為既利益集團的操控對象。從好處想，李家超較少受利益團體束縛、綑綁，反而有更大空間去大刀闊斧推動改革。

港澳辦主任夏寶龍去年7月講話中就提到，特區管治者要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，紀律部隊出身的李家超，相信較能做到這方面的要求。

全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，下任特首是「硬淨」、強勢的人，有勇氣及膽色推動各種制度改革，克服既得利益集團的阻撓，以強制手段確保國家安全及香港穩定。

香港第五波疫情早前大爆發，衍生不同路線之爭，各個熱門參選人取態各有不同，例如行政會議召集人陳智思，被認為主張對外通關；林鄭月娥則被指「兩頭唔到岸」，現實中無法做到「動態清零」，又不是與外國通關。

有政界中人說，如果李家超主導防疫抗疫措施，就會緊跟內地路線，「一早就做咗全民檢測」，並優先與內地通關，似乎這種「內地融合派」更合適當下時勢。