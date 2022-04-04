林鄭不連任｜陳智思指林鄭決定適當　讚李家超有經驗、能力任特首

特首林鄭月娥宣佈不競逐連任，行政會議召集人、曾擔任林鄭月娥競選辦主任的陳智思認為，這是適當的決定，又指林鄭的5年任期非常艱難。而地產建設商會執委會主席梁志堅則認為，林鄭5年任期有功績。



陳智思認為 林鄭部份決定市民未必短期見成效

陳智思指，林鄭任內做了很多艱難決定，例如取消強積金對沖，認為很多事情市民未必在短時間見到成效。他說林鄭的決定適當，能給香港新的開始，讓香港向前行。

至於傳聞政務司司長李家超參選特首，陳智思認為李家超長時間在政府任職，相信有經驗及能力勝任，又相信他可以處理香港經濟復甦等事情。

梁志堅對於林鄭月娥不競逐連任表示可惜。（資料圖片）

梁志堅則認為，林鄭月娥在政府工作多年，熟悉政府運作，無論外界是否滿意，5年任期內亦有功績。他對於林鄭不競逐連任表示可惜，又指無論誰人擔任特首，政府都要加快處理批文等工作。

湯家驊：一些人盡心竭力只換來一些誤解

行政會議成員湯家驊則在社交網站發表感言，指：「有些人從政，是為了權力；有些人從政，是為了名聲，或利益；但也有些人只是為了一點信念、一份回饋社會之心。一些人毫不費力便贏得一片掌聲，一些人盡心竭力只換來一些誤解；但如果你計較這些，你便根本不應從政。回報國家、服務社會可以有很多崗位，只要有心，總有合適的在等待你。」

湯家驊又說，自己是過來人，他明白。