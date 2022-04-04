林鄭不連任｜范太冀特首戰「有得揀」　陳永棋：李家超是合適人選

特首林鄭月娥今日（4日）宣布不尋求連任，全國人大前常委范徐麗泰表示同意對方決定，指作為有子女的女性，雖然要全力服務社會，但到某一個階段因家庭需要就要退下來。她指，過去幾年林鄭月娥盡心盡力，在香港接二連三最艱難的時候，仍然努力至今，個人對她表示感謝，認為對方值得有更多時間陪伴家人。



料林鄭不會轉任政協副主席

范徐麗泰表示，看不到林鄭月娥卸任特首後會在人大政協方面發展，因為全國人大常委有一個席位，譚耀宗做得很好；目前全國政協中有兩個副主席職位，已經由董建華和梁振英擔任。

范徐麗泰拒評特首心水人選，但希望今屆政府未完成的重要政策，能延續到下屆政府，包括土地開發、填海、北區發展和融入大灣區等，對政策有了解的人會較得心應手，認為政務司長李家超和財政司長陳茂波，都對現屆政府的構思和計劃有深入了解，若果兩人報名參選，大家就「有得揀」；但未有人正式報名前，不會表態支持個別人士。

對於有評論指，若政務司司長李家超出任下任特首是「武官治港」，范徐麗泰認為，將特區官員分為文官、武官是太武斷，誰治港並不重要，而是那個人有無能力。

李家超將辭職參選特首，大有機會接替林鄭月娥。（資料圖片）

冀新特首一定迎難而上

以往有指本港經歷「商人治港」、「公務員治港」和「專業人士治港」，被問到未來是否需要換新面貌，范徐麗泰期望能者治港和心懷「一國兩制」，下任特首需要很堅強意志、對國家的支持有百分百信心等，才能應對以美國為首的西方國家無理打壓。

范太認為，新特首一定要迎難而上，不能因為傳媒、市民和政黨批評，而遷就大家、以和為貴，形容應做就做、不應聽就不聽，才能保障市民生活、發展經濟和改善民生。她認同新任特首組班的時間短，但希望香港好、心在香港的人不要放棄。

前全國政協常委陳永棋。（資料圖片）

陳永棋：李家超有擔當 冀陳茂波做下去

工業界（二）選委、全國政協前常委陳永棋認為，李家超是很適合的特首人選，指香港目前需要有擔當的人出任特首，而李家超由紀律部隊出身，對其辦事能力有很大期望，認為他可以「撐得住」。他又認為陳茂波在財政方面管理得十分好，希望他繼續做下去。