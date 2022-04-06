政府用1616萬宣傳「完善選舉制度」　交通工具廣告佔最多

政府向特別財委會提交開支預算文件顯示，去年3月起政制及內地事務局投放約1,616萬元宣傳「完善選舉制度」，又用了1,700萬元宣傳《憲法》和《基本法》。



2021年4月4日，旺角一張大型廣告，宣傳「完善選舉制度 落實愛國者治港」。（資料圖片/余俊亮攝）

去年度用1700萬宣傳憲法和基本法 今年度2600萬

政制及內地事務局表示，過去3個財政年度分別用約1,500萬元、1,200萬元和1,700萬元宣傳《憲法》和《基本法》，而2022至2023年度相關預算為2,600萬元。

過去3個財政年度，合共舉辦172場《憲法》和《基本法》的宣傳活動，包括商場巡迴展覽和工作坊、安排流動資源中心到屋邨和學校，並在各個場所擺放互動遊戲攤位等。

至於宣傳「完善選舉制度」，政制局表示由去年3月起進行多項宣傳，包括電視短片、電台聲帶和其他短片開支275萬元，報章廣告279.75萬元，公共交通工具廣告335.89萬元，大型戶外廣告207.1萬元，海報、小冊子及單張271.9萬元，商用及住宅大廈電視螢幕廣告86萬元，以及專題網站及網上廣告160萬元，合共約1,615.64萬元。

至於宣傳《香港國安法》政制局並無透露相關開支，表示透過包括小冊子、刊登報章廣告、舉辦及參與研討會等方法，並透過經濟貿易辦事處，向不同人士介紹《香港國安法》。