李家超競選辦「再出發」為主力　譚耀宗統領　梁營傳媒人助選

政務司司長李家超昨日（6日）請辭，待中央批准後將參選特首。他今早（7日）前往中環廣場，據了解，正是他競選特首辦公室所在的商廈。陪伴他到場的有被視為梁營的「港人講地」社長張瑞蓮，以及第五界別選委黃芷淵。黃去年參選時申報是鳳凰衛視新聞副總監，據了解已在今年1月離任，兩人正協助李家超的公關宣傳。



全國人大常委譚耀宗亦在中環廣場逗留一個上午，他離開時表明支持李家超參選特首，指對方已取得中央信任，是行政長官合適人選，會協助李家超爭取提名及參選事宜，有進一步工作會再交代。被問到有意見認為李家超欠缺民生經驗，譚耀宗指並非所有人都熟悉所有事務，李家超在擔任政務司期間經已累積經驗。



集合建制不同板塊力量

據了解，李家超的競選工程獲建制不同勢力支持，包括林鄭支持者、梁營、政黨如民建聯及經民聯等，主力是「香港再出發大聯盟」，由譚耀宗統領。

至於張瑞蓮是「梁粉基地」齊心基金會的執董，也是網媒「港人講地」的社長，與全國政協副主席梁振英關係密切。黃芷淵則在2011年加入鳳凰衛視，年初已離職，目前是選委會第五界別選委、港區全國青聯委員。