李家超競選辦變「香港營」　集合梁粉、林鄭粉　傳副主任多達17人

「真命天子」李家超辭任政務司長，準備參選特首，其競選班底陸續曝光，來自建制不同板塊勢力，既有當年為林鄭月娥助選的成員「過檔」，亦有梁振英陣營的人馬出任公關要員，而由全國人大常委、「香港再出發大聯盟」秘書長譚耀宗擔任競選辦主任，統領選舉工程，可說是網羅整個建制陣營的政治力量。



選委毋須怕「押錯注」

尤記得2012年特首選舉「唐梁大戰」，兩大陣營埋身肉搏、互相攻擊，建制內部大撕裂，梁振英在當選宣言表示，如今再無「梁營」、「唐營」，只有「香港營」，但不論是梁振英還是林鄭月娥，始終未能團結大部分建制。

今次選舉變為「澳門模式」，李家超是唯一支持人選，選委們提名亦毋須怕「押錯注」，連日來已有不同政商界人物表態，原本在深圳的人大常委譚耀宗亦返港助選，一場「建制總動員支持李家超參選行動」，已吹響號角。

▼李家超4月7日早上到中環廣場情況▼



林鄭競選團3人任李家超選舉開支代理

李家超「半爆冷」跑出，紀律部隊出身被指「無班底」，但據悉多名建制人士已協助籌組競選班底，涵蓋不同建制勢力，例如李家超今日委任3名「選舉開支代理人」，包括立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞，以及信和集團副主席黃永光。在2017年特首選舉，3人均為林鄭競選辦成員，陳清霞、黃永光更是副主任，被視為林鄭支持者。值得一提的是，競選辦位處灣仔中環廣場某中層單位，亦是信和集團持有。

原本是特首人選之一的全國政協副主席梁振英，其陣營早已預備好競選班底，「梁粉」現改為全力支持李家超，例如齊心基金會執董、「港人講地」社長張瑞蓮負責公關宣傳，今日「傍住」李家超走入競選辦。「梁粉」張志剛昨亦表態撐李家超。

傳17人擔任競選辦副主任

現職馬會公司事務執行總監的政制及內地事務局前局長譚志源，是首次參與助選工作，出任李家超競選辦副主任，他表示全力支持李家超參選下任特首，亦樂意盡己所能協助其相關工作。AO出身的譚志源在政界打滾多年，在曾蔭權年代擔任特首辦主任，亦多次推銷政改方案，5年前林鄭上場後離開官場。

多名政界中人都表示，李家超準備參選時間倉卒，若無中央出手協助，無可能快速籌組到競選班底，雖說今屆選舉是「一人模式」，但仍有大量競選工作，如撰寫政綱、拜訪拉票、落區宣傳，選舉法例要求亦十分嚴格，不少人都是被安排加入競選辦。有消息指，今次競選辦副主任職位多達17人，比林鄭當年的11人還要多。

2017年，林鄭月娥參選特首，群星拱照。（資料圖片）

四大地產商齊表態

李家超今日與競選團隊馬拉松式會議，據聞原定在周五（8日）下午舉行記者會宣布參選，但未知會否稍為押後。李家超傍晚離開時未有回應提問，僅指：「今日我無嘢發表，大家稍安毋躁。」

無論如何，今次選舉只有李家超一人能入閘參選，本地不同政治力量已齊集，四大地產商亦表態支持，李家超未正式參選，選舉結果似乎已寫在牆上。