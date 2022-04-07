李家超參選｜陳積志讚好領導　羅致光拒評：一貫不評官員只論政策

昨日（6日）已辭任政務司司長的李家超，等待中央批准其請辭後將參選特首。署理民政事務局局長陳積志今日（7日）讚揚李家超是「好好的領導」，表示與李家超一直合作無間，祝願他工作順利。



被問到會否有意出任下屆局長，陳積志則指會做好目前工作，包括防疫包派發計劃。勞工及福利局局長羅致光則拒絕評論，表示自己幾十年來都奉行一個原則，「不評論個別官員表現，只評論政策」。



記者改問羅致光 林鄭：問你喎，局長

外界好奇現任官員對李家超的看法及評價，今早（7日）例行抗疫記者會上，特首林鄭月娥保持一貫口風拒絕回應是否支持李家超出選。記者轉而問林鄭身邊的勞工及福利局局長羅致光，林鄭隨時望向羅，「問你喎，局長」，並傳出笑聲。羅致光其後回應指，自己一貫不評論個別官員表現，即使在做問責官員之前，亦只評論政策：「係我過往幾十年參與政治或政策工作，我經常保持嘅基本原則，作為問責官員，更加唔會評論以前或今天嘅同事，所以恕我唔評論喇。」

陳積志則在另一場合被問到，李家超辭任政務司司長後，政府仍未公布署任人選，會否影響抗疫工作。他說全政府及全港巿民一起抗疫，相信不會有影響。