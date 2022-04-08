政圈風聲｜選委收通知準備今提名　李家超力爭過半提名票？

李家超辭任政務司長，準備參選特首，幾可肯定是今次選舉唯一能「入閘」的參選人。國務院最快今日（8日）免去李家超職務，有選委收到通知，準備提名李家超參選，預料李家超會挾超高提名票報名。



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李家超周三（6日）向特首林鄭月娥遞交辭職信，稱如獲中央批准，打算參加下一任特首選舉。辭職未批，李家超已著手籌組競選團隊，由全國人大常委譚耀宗擔任競選辦主任，多名曾為林鄭助選的人士亦加入，如信和集團副主席黃永光、全國政協委員陳清霞，亦有梁營中人負責公關宣傳。

大局已定，至少兩名選委透露最快今日會提名李家超，有人已預先下載及填好提名表格，隨時可直送李家超競選辦。有「國家隊」選委表示，今次選舉安排十分倉卒，不論是李家超或助選人士，都是近日才收到通知進行競選工程，但選舉事務繁瑣，過程有點急就章，當前要盡快處理提名工作。

▼李家超4月7日早上到灣仔中環廣場，料為競選辦公室▼



選委主動爭提名李家超

政界已收到訊息，今次選舉是一人模式，即李家超是唯一夠票「入閘」的參選人。現時選委會有1,463人，有選委預計，李家超很大機會獲過半數選委提名，超越當選門檻，目前李家超尚未宣布去馬，不少重量級政商界人士已主動表示獻上提名。

翻查資料，2002年特首選舉，爭取連任的董建華得到800名選委之中的714提名票，即近九成選委提名。2017年特首選舉，1,200名選委中，林鄭月娥獲580張提名，最終以777票當選，有政界中人笑言，香港將迎來首位過千票特首。