全民快測︱林鄭驗過先返工：你今日測咗未？　聶德權分享準確秘訣

政府早前宣布暫緩「全民強制檢測」，其後發起「全城快測」，一連三天今日（8日）展開。特首林鄭月娥、及公務員事務局局長聶德權今早，在社交專頁展示各自的快測陰性結果，鼓勵市民響應政府呼籲，做完快測才安心上班。



林鄭問網民：「你今日做咗RAT未呀？」

政府早前向市民派發「防疫服務包」，內含快速測試包供市民參與「全城快測」，林鄭每早主持例行記者會，今日出門前也先進行快測。她在社交網站上載快測棒，並寫有「4月8日」，自己一早就完成首日自我快速抗原測試，結果呈陰性，才安心上班，又問網民「你今日做咗RAT (Rapid Antigen Test)未呀？」

林鄭說自我快測簡單方便，每人只要出一分力，便能及早識別出感染者、切斷社區傳播鏈，同時有助政府制訂進一步防疫抗疫措施，讓社會早日有序復常。她提醒如果市民需要補充快測包，可以到89個補領站領取；而若快測結果呈陽性，就要拍下結果並在24小時內呈報衞生防護中心，避免外出，等待政府安排適切的家居支援、隔離或治療。

聶德權分享小秘訣：要準確可先「擤鼻」

聶德權則上載準備快測前的照片，顯示未到早上7時，問網民快測行動第一天，「大家做了嗎？」他說自己每日出門前都會進行快測，「見到陰性結果便安心開展一整天工作」，又分享要確保結果準確的小秘訣，指快測前須小心閱讀說明書，清潔桌面及雙手，採樣前可以先「擤鼻」，臨檢測前才開啟測試套裝，期間不要用手觸摸採樣棒用作採樣的末端。