疫情・4.8｜全民快測首日呈報陽性初步上升　長者即日籌打第四針

確診數字持續回落，今日（8日）新增2,492宗確診個案，多86人死亡，病死率升至0.72%，第五波疫情至今累計8,430宗死亡個案。今增8宗輸入病例，其中3宗是在檢疫第4日才發現。



昨日疫情報道總覽：

▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



【21:53】政府昨日(7日)發放5,000元消費券首日，多間管理公司隨即表明接受WeChat Pay或支付寶香港繳交管理費，有區議員今日向九龍灣港鐵公司總部請願，促請作為全港最中一個管理多商場及屋苑的公司，應容許業主以消費券繳付管理費，港鐵回應若屋苑的業主委員會或業主立案法團希望研究引入其他支付方式繳交管理費，港鐵會與法團討論研究其可行性。

【22:40】本港新冠肺炎疫情逐漸放緩，當局計劃4月21日起分階段放寬社交距離措施。商務及經濟發展局表示，待疫情穩定後，並在確保公共衞生及安全的大前提下，將讓郵輪旅遊有序地恢復。

當局表示，旅遊發展局將推出「賞你遊」郵輪「公海遊」版，市民在指定時間於零售或餐飲實體店消費合共滿800元，可在預訂「公海遊」旅程時享有500元折扣優惠，預計將有4萬個名額。

▼1.5郵輪海洋光譜號提早一日返抵郵輪碼頭▼



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【21:14】中學文憑試將如期在4月22日開考，考生須於每個考試日早上做快速測試，一旦被驗出對病毒呈陽性，需通知考評局是否繼續應考，並前往竹篙灣社區隔離設施隔離和考試。

考試及評核局今日（8日）公布詳細指引，要求應考日確診的考生或密切接觸者，不論是在早上或下午考試，均要在早上6時半前通報考評局，並預約抗疫的士前往竹篙灣，考生抵埗後會獲安排到獨立單位應考，考務人員會在單位外監考。考生在考試完畢後必須到衞生署網上平台呈報快測陽性結果，或提醒家人申報，以取得隔離或檢疫證明。

【20:15】府早前向全港市民派發防疫服務包，並呼籲市民於今日（8日）起，一連三天進行快速檢測。惟今日下午2點至4點，記者在中央圖書館疫苗接種中心外，隨機訪問20名約20至80歲的市民，當中有逾六成人表示未有進行快測，多為50歲以下人士，其中有市民認為自己早前曾確診，所以不會「咁快再中」，亦有市民因早上趕着上班而未有快測。另其中四成表示有響應政府自我檢測的市民，大部份均為70歲以上的長者，他們皆認為做了會比較安心。

【19:46】疫情仍然嚴峻，食物及衞生局今日（8日）發出新一份強制檢測公告，再有25幢大廈有多名住戶染疫而上榜，公屋再次是重災區，共佔18幢，另有5幢居屋和2幢私樓，包括青衣灝景灣3座和新屯門中心4座。



另外，沙田區共有5幢大廈被納入公告，是18區之冠，涵蓋沙田、大圍和馬鞍山，當中2月初曾被圍封強檢的大圍新翠邨新月樓再次上榜，是該邨連續兩日被納入強檢。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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【19:10】首期消費券5,000元於昨日（7日）派發，社交平台上隨即湧現大量聲稱可套現的貼文。有Facebook群組中出現多個貼文指有實體店可為市民套現消費券，大部份指套現現金價格約為九折至九五折。



政府發言人強調，個別市民或商戶如涉及造假、詐騙等行為，視乎有關個案的事實及情況，有可能觸犯法例，會將個案轉交執法機構跟進。而消費券計劃自去年推行至今，共約10間商戶因涉嫌進行違規套現，已被相關營辦商凍結或取消其帳戶；當局亦已根據各營辦商提供的初步調查結果，將20多個涉嫌進行違規套現的個案轉交執法機構跟進。

【18:44】本港新冠肺炎疫情相對回穩，新渡輪今日（8日）宣布，將於下周一（11日）起，全面恢復各航線的渡輪服務，包括來往中環至長洲、中環至梅窩航線、北角至紅磡航線及北角至九龍城航線渡輪服務，而橫水渡航線則一則維持正常服務。

【18:28】政府今早（8日）宣布60歲以上長者可接種第四針加強劑，設於中央圖書館的科興疫苗接種中心在中午1時許，已有不少長者趕至，他們均是想輪候即日籌接種，高峰期約有20人排隊，半數人是接種第四針的長者。大部份長者表示是響應政府呼籲到場，認為打了針比較安心，亦有人稱不擔心會有副作用，更有長者稱早上也有應政府呼籲做快速檢測，結果呈陰性才出門。中心的工作人員亦稱，今天到場打針的人士中，以接種第四針的長者較多。

▼4月7日 河套應急醫院落成▼



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【16:53】劉家獻表示，中大醫院一名93歲住院舍男病人死亡，3月16日發燒，血含氧量跌，本身有前列腺癌，亦懷疑有大腸癌，心有冠心病、心率不齊及貧血等，入院有調校藥物，入院有評估，是合適同穩定，中大醫院亦曾檢視適合，轉院後亦有適當治療，本身有不同長期病，亦可能有生命危險。

【16:50】歐家榮表示，鼓勵市民盡量3日每日都做快速，陽性要第一時間呈報，陸續收到新個案，仍統計數字中，初步比以往呈報數字有增加，但實際數字仍要有計算；有市民今朝做檢測，可能未必完成全部呈報及上載身分證，暫無準確數字住。

【16:46】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，一名45歲男病人本身有長期飲酒習慣，有肝硬化，3月30日到伊利沙伯醫院急症室求診，出現肚腫、肚漲、黃疸、呼吸困難等病徵，入院時肝功能差、血凝固不好，入院檢測呈陽性，昨日死亡。

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，確診數字持續回落，今日（8日）新增2644宗確診個案，86人死亡，病死率升至0.72%，第五波疫情累計8430宗。輸入個案8宗，其中3宗是在檢疫第4日才發現。

【16:25】政府今日（8日）宣布，已接種三針科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一針至少三個月後，可接種第四針。所有合資格人士即日可到各社區疫苗接種中心或到公立醫院的疫苗接種站，領取即日籌接種疫苗。另外，所有合資格人士由下周四（14日）上午8時起，可透過網上系統預約接種第四針。

【16:18】政府今日（8日）起一連三日推動全民快測，希望找出隱形個案，切斷社區傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超估計，因市民開始出現檢測疲勞，估計只有一半人口，大約300多萬人會參與。惟快測受病毒潛伏期、復陽、快測包敏感度等因素影響，料最終找到一至兩萬宗個案。

他認為一次全民快測並不足夠，如能在4月21日開始放寬防疫措施，確診數字回落至三位數時，再進行大規模檢測及恢復病毒追蹤工作，才能有機會在四至六個星期內，徹底斬斷傳播鏈。即使之後的確診數字仍徘徊在三位數，市民亦不必擔心。因為易感染人口減少，傳播力只等於前四波疫情的十六分之一。

【16:20】政府今日（8日）起一連三日推動全民快測，希望找出隱形個案，切斷社區傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超估計，因市民開始出現檢測疲勞，估計只有一半人口，大約300多萬人會參與。惟快測受病毒潛伏期、復陽、快測包敏感度等因素影響，料最終找到一至兩萬宗個案。

政府表示，石富樓近日發現多宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，故在下午3時半圍封該廈。（政府新聞處截圖）

【16:07】葵涌石籬（二）邨石富樓有多戶染疫，政府今日（8日）下午三時半圍封該廈，安排強制檢測。石富樓居民須於晚上9時前，到圍封範圍內設立的採樣站接受核酸檢測，預料大廈明日（9日）下午一時可解封。

【15:21】註冊護士及4名包括小學教師等來自兩個家庭的人士，涉嫌在疫苗通行證實施前4天，在社區接種中心串謀「扮打針」，製造假接種紀錄，從而被廉署拘捕。全部被控以串謀偽造罪名，他們暫准保釋，案件將於下周二(12日)在觀塘法院提堂。

【14:00】連續兩天新增確診個案少於3000宗，確診患者曾居住大廈名單亦縮短。衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，少於6500幢大廈，較昨日再少636幢，新上榜大廈有443幢。

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【12:37】政府繼續透過圍封強檢行動，尋找確診個案。昨（7日）圍封多幢大廈，其中九龍灣彩興苑彩薈閣今（8日）早解封，其間約887名居民受檢，僅發現1宗陽性個案和3宗檢測結果不確定個案，居民中招率約0.1%。另外政府宣布，屯門安定邨定康樓今早亦完成圍封行動，發現25宗確診及14宗不確定個案，中招率約1.7%。

▼4月7日 彩興苑彩薈閣圍封檢測▼



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【12:55】本港疫情逐漸回穩，政府今日（8日）起推行一連三日「全民快測」計劃，呼籲市民在24小時內把呈陽性結果上報。



洪門宴主角、港區全國人大代表洪為民今早響應呼籲，進行快測，稱「再盡責任」。《香港01》向洪為民查詢，有否收到食環署向其發出定額罰款通知書，惟他未有回覆。

洪門宴主角、港區全國人大代表洪為民今早響應呼籲，進行快測，稱「再盡責任」。（洪為民Facbook截圖）

【12:00】第一輪5000元電子消費券昨日發放，有飲食業界表示，日間生意雖有上升，但食肆仍有限晚市堂食令等限制，得益不明顯，整體作用不大，擔心市民一窩蜂將消費券用作買電器。

餐飲聯業協會會長黃家和指，去年港府派發360億元消費券，飲食業界取得約三分一即120億元的份額，不過今次首輪300億元消費券市場，餐飲方面估計只能佔約六分一的50億元。他期望社交距離措施放寬後，市民恢後外出用膳，會多使用消費券，希望餐飲業佔消費券市場份額可升至25％。

政府4月8日向全民發出短訊，「懇請」市民由即日至10日一連三日進行快速抗原測試。

【11:38】林鄭月娥引述港大即時患病率，有一萬人定時做快測，4月6每日感染時點患病率0.56，即約4萬人加上感染未康復，估計感染未知仍有3萬人，3日找到，發3萬隔離令，及緊密接觸者也隔離，真是有機會切斷傳播。到戶派發昨晚已派270萬住戶，已派305萬包，89個補領點派5萬多包，1.6萬包有卡，另有3.5萬人無領取卡，只問少少資料就派，亦有人想取多些快測包，已派11萬套。

【11:21】公務員事務局局長聶德權表示，現時針等人情況嚴重，170萬合資格打第三針人士未打針，不排除因染疫暫時未能打針。60歲以上打第4針，專家有共識，打完第三針後滿三個月可以打第四針，即日起，合資格可以到社區疫苗接種中心中心或醫院領即日籌，接種第四4針，加強保護，網上系統將4月14日更新，容許合資格60歲以上人士在網上系統預約打第四針。

現時有7間打科興疫苗社區疫苗接種中心、16間為12歲以上打復必泰社區接種中心，13間醫院接種站有即日籌，60歲或以上長者可取籌，以目前打針情況，各位長者不用擔心，不用排隊等。

【11:13】食物及衞生局局長陳肇始表示，打3針不論打那一種，都高度有效減住院、死率，減嚴重疾病及併發症，以住院計，危殆嚴重59%無打針、23%打一針、15%打2針、3%打3針，反映打針減重症的重要。即香港近期每10位染疫死者中，有9位無打或只打一針，第五波下大部分死者為60歲以上，專家建議60歲打左3針人士，打完3月後打第4針，兩種疫苗都可以，可加強保護，曾感染都可以打，同樣原則適合60歲以上曾感染人士。

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，希望大家今早都做快測，今日至4月10，一連3天「日日RAT」，快測希望可盡早搵到社會感染者，安排治療隔離，掌握整個社區的感染情況，從而計劃下一階段工作，如果用完服務包中的快測包已用完，市民可以去89個增補點再取，昨日一天市民已取超過11萬套。

【10:47】衛生防護中心轄下聯合科學委員會最新建議，滿60歲者在接種3針新冠疫苗至少3個月後，可打第四針復必泰或科興疫苗以加強保護。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，期望第四針可以減少長者的重症及死亡率，無論減低多少個百分點都值得，不過一般年輕人免疫力沒有問題，就毋須再打第四針，但他反對全民打第四針，並稱一般市民只要感染或打針合計有3次，保護力就已足夠。

【09:49】政府呼籲市民今日（8日）起，一連三日進行快速檢測，以找出隱形傳播鏈，並更準確掌握社區感染情況。衞生署衞生防護中心歐家榮指出，愈多市民參與，找出隱形傳播鏈的機會愈大，但對於可以找出多少個案，「暫時心目中冇一個好準確預測」，相信電腦系統及社區設施，足夠跟進所有個案。

【00:00】第五波疫情下，至今共八名確診兒童在公立醫院死亡。醫管局設立專家小組，分析於公立醫院死亡確診兒童個案。有三宗是因新冠肺炎致死，死前沒有長期病的3歲及11個月女童均出現腦水腫情況，劉宇隆認為原因是變種病毒Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀。而瑪麗醫院曾有確診女童病發時出現幻覺等徵狀，因此14歲墮樓亡男童死因仍待確定。

3月初起錄得13宗確診新冠肺炎後康復的兒童，出現多系統發炎綜合症（MIS-C），病人年齡介乎三至11歲，當中七人更要入深切治療部。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月6日 百人長龍等買權發小廚兩餸飯▼



▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



+ 1

▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼



+ 2

▼八達通app領取消費券▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼

