分析︱新政府面臨多項難關　邀請民生、經濟人才加入有助管治

李家超辭任政務司司長獲批，正式宣布參選特首，今日（9日）下午舉行網上記者會。李家超是特首選舉的唯一候選人，已無懸念，但警隊出身的李家超一直被指不熟悉經濟、民生事務，需要一個集合多方面專才的班子輔助施政。



特區踏入回歸25周年，香港的房屋、貧窮問題有待新一屆政府解決。有意見認為，政府可對外邀請民生、經濟相關人才加入政府，為破解深層次矛盾加添助力。



回歸25年 香港面臨多項挑戰

過去25年，香港面臨多項挑戰，貧富懸殊、土地房屋問題一直是未能解決的難題，近年更有國家安全的考慮。經濟方面，鄰近地區近年急速發展，香港常被指進度緩慢，缺乏新的增長點。再加上人口老化、醫療福利壓力增加，新冠肺炎疫情又有可能重臨，未來特區政府有很多難關要闖。

政界幾可肯定，李家超將會成為新一屆行政長官。然而，李家超長期擔任警隊及保安局崗位，難免有人認為他欠缺民生經濟方面的經驗。新民黨主席葉劉淑儀接受傳媒訪問時就表示，政府管治是講求團隊，建議可找財經、金融等不同範疇的人士加入政府，或招攬這些人士加入行政會議，為政策提供意見。

宜治安、民生、經濟 三方面考慮人手

現時距離新一屆政府上場還有不足3個月，有意見認為，新任特首可以從香港面臨的難題着手，對外尋找相關人才協助。政界人士表示，可從治安、民生及經濟三大方面考慮，招攬外部專才提供意見及協助管治。而由於李家超出身警隊，對治安方面尤其熟識，因此外部人才的焦點可放在民生、經濟兩大方面。

朱兆麟：吸納外部人才有助施政

全國港澳研究會會員、香港可持續發展研究中心創辦人朱兆麟認同，政府可找尋外部專才，以應對上述三大範疇。他表示，政府面對多個問題需要解決，而社會各界包括商界、政黨、智庫等，其實有很多相關人才，新政府能夠吸納他們的話，相信有助施政。

朱兆麟曾在《01開講》撰文，提倡應加問責官員及公務員體系人才流轉，另外亦可開放更多涉及專門知識的部門，例如環境局、創新及科技局，將部份主管職位人選擴至非公務員，從而吸納更多專才。此外，他亦提出官員和公務員應建立跨部門、跨地域、跨領域的思維，加強部門合作，以至與內地優勢互補等，加快解決社會積聚的問題。

朱兆麟認同政府可找尋外部專才，以應對治安、民生和經濟三大範疇。（資料圖片/鍾偉德攝）

外國政府組班需時1個多月

今次是完善選舉制度後的第一次特首選舉，而且遇上第五波疫情，新政府的管治能力將會受到外界關注。朱兆麟表示，現屆政府面對嚴重疫情，已努力不懈採取多方面措施，控制疫情之餘盡量維持民生、經濟，他希望來屆政府在疫情稍退之後能加把勁，處理治安、民生和經濟問題。

李家超今日下午2時半舉行網上記者會，交代政綱理念，社會密切關注他對經濟、民生問題的看法，以至如何帶領香港重新出發，修補撕裂。