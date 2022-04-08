李家超參選︱明天舉辦記招　李家超多謝港人：秉承熱誠行要行嘅路

積極籌備參選特首的李家超，今早（8日）獲國務院批准免去政務司司長一職。李家超下午見記者，預告明天會舉辦記者會交代下一步工作，他感謝港人45年來給予他機會服務香港，加入政府工作，強調將秉承熱誠「行要行嘅路」。



李家超表示，自己在政府做過不同崗位，由一個前線警務督察，到警務處副處長，再轉任保安局副局長及局長、政務司司長：「喺過程裡面我得到好多寶貴嘅經驗、知識同埋能力，亦都豐富左我嘅視野，所以我多謝香港，多謝香港市民。」



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我喺政府工作咗45年，做過不同嘅崗位，從一個前線嘅警務督察，到警務處副處長，之後嘅保安局副局長、保安局局長、政務司司長。喺過程裡面我得到好多寶貴嘅經驗、知識同埋能力，亦都豐富咗我嘅視野。所以我多謝香港，多謝香港市民，喺過去45年畀機會我喺香港服務，我將會秉承住呢個熱誠，跟住行我之後會行嘅道路。 李家超

李家超近日積極備戰特首選舉，獲不同建制勢力支持，競選辦將由全國人大常委譚耀宗出任主任、前政制及內地事務局局長譚志源據悉是副主任。立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞，以及信和集團副主席黃永光就出任「選舉開支代理人」。