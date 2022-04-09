李家超參選︱李明逵：大事都難佢唔到 與鄧竟成同讚：夠格做特首
撰文：文維廣
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辭任政務司司長競逐下屆特首之位的李家超，今午（9日）將交代競選工作，逾40年的公務生涯絕大多數都服務警隊，兩名前上司、前警務處處長李明逵及鄧竟成接受報章訪問。李明逵讚揚李家超為人非常能幹、眼光獨到，思路清晰，認為李近年出任保安局及政務司司長等要職，相信具備成為特首的重要條件，形容「大事件都難佢唔到」。
鄧竟成回應坊間對李家超「武官」的質疑，指警隊有許多非警務工作，包括與其他部門溝通，相信李對非警務工作駕輕就熟。而且警隊是政府當中與市民溝通最多的部門，與社會不同持份者緊密溝通，強調李家超在這方面表現積極、經驗豐富。
鄧竟成：出掌保安局對國家特區發揮作用
李家超2010年晉升至警務處副處長時，擔任警務處處長的鄧竟成，盛讚李做事扎實、能力出眾，有主見及承擔，懂得分析形勢，有豐富地區經驗，具備成為特首的重要質素。鄧回應「武官」之說，強調警隊對內對外都重視溝通，而李家超的溝通能力「清晰到位」，與同僚及公眾關係不俗，懂得照顧團隊之餘，又顧全大局。
鄧竟成說，警隊的經驗令人可以統籌各界意見，而李家超任職保安局局長期間亦相當稱職，對特區及國家大局均發揮作用。
李明逵讚思路清晰：有豐富政府管理經驗
李明逵同樣表示，李家超曾任職西九龍總區指揮官，在地區工作有豐富經驗，過去處理過不少大案，包括徐步高案及韓農衝突等，認為他思路清晰。他認為李肯學習，也有豐富的政府管理經驗，相信能夠勝任特首職務。他又反駁坊間質疑，指警隊的訓練不只應對罪犯及刑偵，相反相當多工作須面對市民，「掌握社會命脈，急市民所急」。
他指李家超任警隊高層時，需要處理大量行政管理工作，對於組織架構及政策制定等都有涉獵。
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