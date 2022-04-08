李家超參選︱梁君彥讚理想人選　惟立會主席憲制中立不支持任何人

李家超辭去政務司司長一職獲國務院批准，明天將就參選特首召開記者會，不同建制勢力紛紛加入競選團隊。立法會主席梁君彥今（8日）出席活動被問到會否加入李家超的競選團隊，他回應指，不會公開支持任何特首參選人，以保持歷任立法會主席憲制中立的傳統。

不過，梁君彥盛讚李家超的為人「有能力、有擔當，亦都好很接受聽不同意見」，認為他是理想候選人。



李家超辭職獲批後見記者，表示將秉承熱誠「行將行嘅路」。（張浩維攝）

盼著手解深層矛盾：不可能一上任就解決到

梁君彥指，過去在處理修訂《逃犯條例》，以及擔任內務委員會主席期間，與李家超接觸甚多。他指，任何符合港澳辦主任夏寶龍提出「5個善於」的候選人，包括可以貫徹落實「一國兩制」，化解香港種種深層次盾的參選人，都值得支持。

他期望下屆特首可以團結社會，雖然不可能一上任便解決問題，但要著手處理，多向市民解說管治理念，包括幫助基層及商界、以至創科等；同時，要維護良好行政立法關係，相信這樣能令很多事情更加暢順。