特首選舉｜回應中央欽點　李家超：出於對國家忠誠、對香港熱愛

李家超今日（9日）下午舉行網上記者會，宣布參選行政長官，並發表參選後的施政方向，並回應傳媒提問。



有指中聯辦向選委表示，今屆特首選舉只會有一人參選，呼籲選委支持李家超。李家超表示，自己是出於對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責而參選，亦歡迎其他人士參與，又指自己樂意辯論施政理念。



李家超宣布參選特首。

與溝通本着實際情況 中央非常考慮香港意見

早前有消息指，李家超將會是今屆特首選舉的唯一候選人，更有政界人士認為，他可以得到超過一半的提名票。有記者問李家超參選前有否與中央官員接觸，以及如何回應中央欽點的說法。李家超回應指，作為特區官員與中央不同機構溝通，有利香港利益，又說自己過去的溝通都是本着香港實際情況解釋，並以實際利益為依歸。

李家超說，與中央溝通時，感覺中央非常考慮香港的意見。他希望未來能給市民一個能夠做事的政府、有擔當的政府、能做出結果的政府，令市民能夠有獲得感。

樂意辯論施政理念

至於如何回應可能只有1人參選的情況，李家超表示，他參選特首是出於個人對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責，歡迎任何人參選，又指自己樂意辯論施政理念。