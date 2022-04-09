將成強硬派特首？李家超稱按實際情況及需要　修例風波須有效處理

前政務司司長李家超正式宣布參選特首，今午（9日）召開網上記者會。被問到在2019年修例風波期間表現堅決，若當選是否會成為強硬派特首，李家超表示，他會視乎實際情況和需要去處事，指2019年受到港獨及外部勢力推波助瀾，出現攻擊政權的嚴重行為，必須以適當及有效的方法處理。



他稱，倘當選他會以不同手段處理不同問題，強調一定要真誠，以及以香港整體利益出發。



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2019年修訂《逃犯條例》引發大規模示威和警民衝突，期間李家超多次讚揚警隊表現卓越，被視為強硬派代表。李家超在記者會上重提反修例示威，稱修例風波涉及港獨和外部勢力推波助瀾，出現攻擊政府和政權的嚴重行為，當時市民擔驚受怕，擔心自己的生命安全，用適當及有效的方法處理，正正是一個政府要做的事。

他說，面對不同問題，要以不同手段處理，首先要確保對事情有正確判斷，視乎對象是誰，決定以甚麼方案落實，強調政府一定要真誠，以香港整體利益出發，而非個人利益。