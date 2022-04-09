黎智英律師籲聯國調查：北京港府將法律上鏜　保安局批指控無根據

壹傳媒創辦人黎智英的國際律師團隊昨日（8日）發聲明，批評北京及港府將法律武器化，以國家安全為名、透過法律及公權力的檢控滋擾及囚禁黎智英，而這一切只因為黎捍衞新聞自由、民主及法治，在目前不斷疊加的指控下，黎恐遭終身囚於監獄當中。聲明緊急呼籲聯合國特別報告員介入調查、與國際社會追究北京及香港責任。



保安局回覆《香港01》查詢，反指這些指控是毫無事實根據，強調《港區國安法》清楚訂明香港維護國安應當尊重和保障人權，但許多權利和自由，包括言論自由都並非絕對，可以保障國安及公共秩序等為由而受到限制。發言人指，危害國安的行為和活動是非常嚴重的罪行，必定根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取行動，與其政治立場、背景或職業無關。



代表黎智英的英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher表示，黎是單純因發聲而被囚，當局以國家安全為藉口將法律上鏜，不只要令黎智英沉默，更加要震懾其他人。她指，在香港這些重要的言論自由及示威權利正迅速消失，聯合國和國際社會有必要迅速採取行動。

黎智英四子：槍換法槌 無聲造成更大傷害

黎智英四子黎崇恩則指，父親面對連串不同罪名，實際上只有一條，就是向暴政爭取民主。他指，這條政治罪名與所有港人一樣，而目前針對父親的審訊不斷疊加、不見盡頭，形容北京是將槍換成法律之槌，可在無聲無息中造成更大的傷害，呼籲聯合國調查北京透過港府，對其父親及其他勇敢港人的所作所為。

聲明又提到，黎的律師團隊遭受恐嚇，而港府不斷的針對，在《國安法》後變本加厲。而黎由前年8月被捕囚禁至今，面對連串訴訟，除了牽涉示威集會、亦被指控勾結外國勢力、及發布煽動性刊物等等。