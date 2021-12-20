黎智英涉刑恐記者案　律政司提上訴失敗　維持黎脫罪裁決

壹傳媒創辦人黎智英被指2017年在維園參與六四集會時，「怒睥」東方報業集團男記者，並向對方說：「實搵人搞X你。」他早前被裁定刑事恐嚇罪不成，律政司以案件呈述方式上訴，指黎知道有關說話隱含利用黑社會「搞你」的意思，高等法院裁定控方敗訴，維持黎罪名不成立裁決。



被告黎智英（72歲），原被控於2017年6月4日，在維園內近音樂亭威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

原審裁黎衝動失控下說出字句

裁判官裁決時指，男事主X並非誠實可靠的證人，而「搞」字的意思含糊，黎當時除了指罵X，沒有其他動作或展示武器，相信他在發脾氣及一時衝動下，失控說出有關字句。

事主被罵笑笑口不似受驚

另外，片段又顯示X被罵後「笑笑口」，明顯不當一回事，只是當黎說笑，而X被罵後仍繼續拍攝黎，不相信X真的受驚。

律政司指法庭不用考慮X是否受驚

律政司在上訴聆訊時指，原審的裁定有悖常情，認為黎在錄影會面中，自行將「搞你」的意思與黑社會作出聯繫，證明黎知道字詞隱含利用黑社會「搞你」的意思。另外，律政司又指法庭不用考慮X是否受驚，而是要考慮一般人在此情況下會否受驚。黎則認為原審裁決恰當及合理。

案件編號：HCMA138/2021