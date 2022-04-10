拆局︱李家超參選宣言　突顯與林鄭三大不同

李家超昨日（9日）正式宣布參選下任特首，舉行網上記者會交代三大方向，即以結果為目標、加強香港競爭力，以及奠定香港發展基石。有競選辦中人說，參選宣言大部份出自李家超手筆，雖然未有具體政綱，但說明了李家超的施政理念，其中以結果為本的方向，正正針對政府決而不行、「為做而做」的作風，最重要是讓市民從政策中得到實惠。



從三大方向可預視，未來政府做事手法、施政方針，都與現屆政府頗為不同，會變得更注重結果，而且強調要團隊合作，這正是林鄭政府所欠缺的。



不受既得利益左右

自傳出參選消息後，外界質疑警隊出身的李家超不熟悉經濟、民生事務，亦欠缺政商界人脈，如何帶領香港這個國際金融中心？李家超在記者會上回應質疑，強調無人懂得所有事情，「要自己做晒所有嘢，係無可能㗎」，只有上帝才符合資格。他認為自己與商界關係不算親密，反過來顯示他做事可以沒有任何包袱，確保政府公平公正處理事情。

歷屆政府施政舉步維艱，其中一個原因受既得利益集團牽制，變得「綁手綁腳」，李家超欠缺商界人脈，反過來說可能是優點，意味他不易受到外界壓力而左右，擺脫利益束縛，更堅持政府目標。

李家超宣布參選特首。

延攬人才組強力團隊 反襯林鄭單打獨鬥

李家超在記者會上，多次提到要建立強大團隊，包括學者、專家及有熱誠的人，以及富有經驗、願景及學識的人士，協助政府施政。過去兩屆政府難以在外界找尋人才加入，但自從完善選舉制度、落實「愛國者治港」之後，立法會選舉可見有不同界別人士參選，當中不乏大學學者、智庫成員、專業人士，相信新一屆政府會針對不同領域，尋覓人才加入。

李家超不斷強調團隊合作，也恰恰反映林鄭政府單打獨鬥，對政府施政並無好處。林鄭向有「好打得」之稱，無人會否定她勤力，但如果事無大小一手抓，自己負上重擔，這是否領袖應有特質？李家超強調重視團隊，適當地將研究、執行的責任下放給各個團隊，這也是管理學上的重要課題。事實上，李家超昨日反覆強調，政府做事不分「你或我」，而要強化「我和我們」共同解決問題的團隊文化。

以結果目標 對應夏寶龍要求

李家超提出的三大目標當中，「以結果為目標」最引人注目。以結果為目標，是否代表無視程序？李家超在記者會指，自己是一個務實的人，「一向相信做事要除符合程序，更要以結果為目標」，會從政府理念和做事方法作出變革，提升施政效率。

可以預計，李家超上任後將會精簡各個環節的程序，例如簡化土地規劃、審批程序、加快建屋流程，盡快讓市民享受政策帶來的好處，以往「AO治港」的程序掛帥、謹慎施政將不復再。

李家超競選團隊。（霍啟剛Facebook）

港澳辦主任夏寶龍去年7月，向香港管治者提出要求，指不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事，「以結果目標」就是不止要做事，還要把事情做好，「講咗當做咗、做咗當做好」的一套，已經不管用了。

李家超提出要處理深層次問題，包括房屋、醫療、青年發展等，要惠及社會和市民，更要讓市民真正得到實惠，分享發展紅利。自從李家超成為「唯一人選」後，政商界人士蜂擁提名，稱讚李家超紀律部隊出身、執行力強，且看李家超以結果為本施政下，市民的獲得感有多大。