不諳政策？李家超：若特首須萬能僅上帝勝任　人脈少反而無包袱

特首選舉提名期過了一半，「一人之選」正式開跑。辭去政務司司長參選的李家超舉行首場公開競選活動，首度接受記者提問及發表競選宣言，表明自己在政府工作40多年，深知一人能力再大都有限，要達至自己的施政目標須靠社會各界，延攬跨界別的人才專家組建團隊，出任政府要職才可以共同做好各方面工作。



面對不熟悉經濟民生的質疑聲音，他指只有上帝才「識晒所有嘢」，坦承自己在政商界人脈不深，但正面看待就是沒有包袱，比喻香港的未來會是一曲新交響樂，自己作為指揮會延攬各方面人才，成員有空間發揮而非互相制肘，相信可以創造「一加一大於二」的局面，維持香港的多元包容及活力。



以「同為香港開新篇」為背景口號

55歲之前都在警界打滾的李家超，2012年才加入問責團隊，至今10年先後出任保安局副局長及局長職務，升任政務司司長不足一年。參選消息傳出後，一直被質疑不熟悉管治及政策，而且政商界人脈不深。李家超今日發表競選宣言，就以「同為香港開新篇」為背景標語，開場白大幅提到管治須靠團隊，而一人之力有限，及後8條問答，有3條都談及能力與團隊。

我覺得冇人係無所不知，可能只有一個例外，如果人們認為特首要符合此要求，恐怕只有上帝先做得到。無人會識晒所有嘢，但最重要嘅係特首要建立一支團隊，延攪所有具才能及見識、有熱誠為香港做事的人，呢樣係特首要做嘅嘢，特首唔係要自己做晒所有嘢，咁係無可能㗎！ 李家超 回應不諳政策質疑

允延攬有才能及見識之士入政府

李家超被問到過往主要在警隊工作，範圍較為單一，特別對金融理解不深時，回應指特首要有領導能力，令整個政府做到事，成為有承擔、惠及市民的政府，所以當選會充份考慮邀請不同強項的人士加入政府，發揮「一加一大於二」的精神，相信自己的團隊做到事，可為市民帶來幸福。

他強調，無人通曉萬事，若此為特首要求，恐怕只有上帝才符合：「唔係要自己做晒所有嘢，係無可能㗎！」他反駁最重要是建立強大的管治團隊，承諾會吸納有才能、有經驗、有願景及學識的人加入政府。他指管治團隊會以做實事為出發點，同社會各界一齊解決問題、跟程序做事，並以結果為目標：「我相信有擔當、做實事嘅政府，會為香港帶來最大利益，令香港人有希望。」

香港將一如以往多元、包容、充滿活力

李家超承認在政商界人脈不深，但好處卻是做事沒任何包伏，可確保政府公平公正處理事情。而香港是國際城市，自己其中一個政策目標正是保持全球競爭力，會保持香港繼續成為一個吸引人才居住、工作及實現夢想的地方。政府會扮演領導角色，令社會關注應該關注的議題，堅守法治，強調《基本法》保護人權自由，香港將一如以往多元包容及充滿活力。