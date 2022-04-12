粵港澳合辦2025年全運會　陳積志：爭取主辦受歡迎項目　已有共識

立法會財委會今日（12日）繼續以視像形式舉行特別會議。署理民政事務局長陳積志表示，今年是香港回歸祖國25周年，政府正在香港、内地及海外籌辦多項大型慶祝活動。隨着疫情由穩定至逐步減退，慶祝活動會陸續推出。

第15屆屆全運會將於2025年由廣東、香港及澳門共同舉辦，陳積志表示，正爭取主辦受歡迎項目，已有初步共識。



鄭泳舜帶病追問籃總退賽事件

陳積志指，今年是香港回歸祖國和特區成立25周年的重大日子，特區以「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」為主題，在香港、内地及海外籌辦多項大型慶祝活動。政府亦歡迎及鼓勵各界團體舉辦活動，共慶回歸。

在會上，有多名議員關注香港的體育發展，其中近日確診新冠病毒的民建聯鄭泳舜亦有提問，關注到本港舉辦大型體育賽事，以及近日籃總聲稱因疫情退出亞洲盃外圍賽一事，鄭提問期間多次清喉嚨及咳嗽。體育專員楊德強表示，上周五得悉事件後已即時聯絡籃總，對方昨晚亦發信指希望重新參加，期望稍後有好的回覆。

政府去年舉行特區成立二十五周年慶祝活動啟動禮，時任政務司長李家超出席。（資料圖片）

全運會主辦受歡迎比賽項目

陳積志補充，下屆全運會將由廣東、香港及澳門共同舉辦，形容是香港體育發展的「重頭戲」，體育專員已經與廣東及澳門展開磋商，爭取在香港舉辦受市民歡迎的比賽項目，目前已有初步共識，稍後國家體育總局將公布最終決定。

他又提到，不少大型國際體育賽事在疫情下取消或延期，已經向受影響活動提供特別補助金；另外，啟德體育園現正進行上蓋結構工程及項目的詳細設計，目標在明年年底竣工。

三無大廈。（資料圖片）

議員質疑對「三無大廈」支援不足

此外，會上有多名議員批評，政府在疫情下對「三無大廈」（沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司）的支援及管理不足。陳積志回應指，全港有4,000幢「三無大廈」，當局已在每區成立專職小組，聘請物業管理公司協助大廈成立法團，組織居民大使，以及安排為大廈清潔等，強調雖然計劃並非恆常性，但當局有需要就會做。他又強調，政府在疫情下已經向「三無大廈」投放不少資源，包括向基層居民派發口罩及消毒用品等。