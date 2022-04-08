李梓敬質疑仍有公務員反政府　聶德權：嚴肅跟進違規投訴

立法會今日（8日）召開特別財會，討論《財政預算案》有關公務員事務的政策。新民黨立法會議員李梓敬指出，2019年反修例風波期間，有公務員公然反政府，包括舉辦集會中傷警察，721事件後過百名AO匿名聯署，公然與政府打對台，甚至在抗疫期間，也有公務員因使用假「安心出門」程式被捕，問及當局有否懲處相關公務員。



公務員事務局局長聶德權表示，若當局收到公務員涉嫌違規的投訴，一定認真處理和跟進，按事件嚴重情況，考慮透過正式或簡易紀律程序跟進。他指，希望社會不要因個別案件，影響整體公務員觀念，強調大部份公務員盡忠職守。



李梓敬稱公務員網上公開內部資料 政府應捉內鬼

李梓敬指，721事件後，逾100名AO聯署要求成立獨立調查委員會，「公然反政府」，佔700多名AO中的很大比例，又稱經常有公務員在Facebook專頁「公務員secrets」公開政府內部資料，認為政府應「捉內鬼」，但政府在過去5個財政年度，只有1,080名公務員需要接受紀律處分，只有140人被免職，更有600多宗在2019年之前發生。

他續指，去年政府要求公務員宣誓，只有百多名公務員拒絕，「你信唔信成個公務員體制18萬人入面，得百幾人係唔效忠我哋中央？」他提到，在去年在政府大樓強制使用「安心出行」的首個早上，已有數名公務員因使用假「安心出行」被捕。

聶德權回應指，除了1,080名公務員接受正式紀律行動和懲處，亦有1,854名公務員接受了簡易紀律行動。他說，抗疫期間，在「安心出行」、接種疫苗方面，公務員隊伍也是帶頭實施，希望社會不要將個別案件，看成是公務員整體，強調大部份公務員盡忠職守，對於違規的公務員，政府會嚴肅跟進。

林琳倡設與表現掛勾花紅制度

民建聯林琳關注政府有否研究設立公務員與表現掛勾花紅制度，提升公務員積極性。聶德權表示，政府於2017年曾進行相關調查，最終認為公務員不適合設立花紅制度，不過政府會研究如何改善公務員的績效及表現管理。他說，公營系統與私營市場性質不同，採用花紅制度有局限，但政府對此持開放性態度。