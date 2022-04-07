另類消費券？外遊福利獎勵轉本地消費　幾千公僕受惠、人均逾3萬

「一萬元消費券」今日（7日）發放首期款額，疫情下，供公務員申領的「旅費津貼」及「旅行獎勵計劃」也有特殊安排，准許用於與外遊開支項目相若的本地消費。「旅費津貼」屬於公務員附帶福利，津貼率按職級而異，最多可申領津貼介乎20,820元至79,050元，由去年7月至今年2月，共1,057人成功申領將津貼用於本地消費，人均申領35,497元，涉及公帑開支3,752萬元。

「旅行獎勵計劃」就是針對服務滿20年或以上且表現優良、卻從未獲政府資助出外旅遊的公務員，去年共2,704名人員獲獎勵，預算開支逾1億元，人均約37,000元，在特殊安排下，都可以用於本地消費。



公務員事務局回覆立法會議員就政府開支的提問，指疫情下，旅費津貼及旅行獎勵由去年7月開始有特殊安排，准許用於本地消費，而這些開支，前者是公務員福利、後者是獎勵計劃。局方解釋，有關安排是避免合資格申領的公務員累積龐大數額的「旅費津貼」，以至疫情後恢復外遊時，難以負荷大量公務員申領。

而這筆「旅費津貼」，22/23年度預算撥款1.09億元，較上一年度的增加55.7%，政府表明津貼是政府與公務員僱傭合約一部份，故沒計劃削減開支。

至於「旅行獎勵計劃」目的是表揚長期服務而表現優良的非首長級公務員，以激勵示氣，21/22年度開支為1億元，目前的獎勵配額是，每27名符合20年服務年資的公務員就有一人可以獲獎勵。

22/23年度「旅行獎勵計劃」開支預算約1.3億元，有准許用於本地消費的特殊安排，並適用於過去兩年的獲獎者。