泛民前議員祝港人平安籲相互依靠　新年帖文無一提「新年快樂」

踏入新一年，高官形容是新局面、告別破壞年代。新議會再無反對派，民主黨、公民黨及社民連，是少數仍然活躍於公眾視線的傳統泛民政黨，其餘組織如教協、職工盟及新民主同盟等均告解散。



元旦日，公民黨在社交網站發新年帖文，形容是「在黑暗中迎接新的一年」，希望新一年會看到一點色彩及亮光，並引述早前因《立場新聞》案被捕的黨友吳靄儀，獲釋後呼籲市民「繼續互相關心」。民主黨則祝願每個香港人平安，寄望「2022，讓我們繼續彼此緊靠」。



梁家傑籲懷信心展望明天 勿著眼恐懼挫敗

公民黨主席梁家傑除夕（31日），轉載教宗若望二十三世的說話為新年禱告，希望市民不要著眼於恐懼、挫敗感、失敗及挫折，反而應該關注希望、夢想、潛力、以及可以做的事，滿懷信心地展望新一天。

因前年反修例期間非法集結案，正在服刑的社民連秘書長吳文遠，在社交網站上載入獄前預錄影片，祝賀市民新年快樂，要身體健康鬥長命，並堅持理想爭取人權、民主及自由。他又提醒，由今日開始緊記日期不要誤寫2021，笑稱「喺監獄無呢個問題」，因為獄中毋須記掛日子，又指理論上今年會出獄，與市民相約「街頭見」。

泛民前議員發文祝平安 籲懷勇氣前行

多名泛民前議員亦發新年帖文，前資訊科技界議員莫乃光引聖經經文，「願耶和華賜福給你，保護你……願耶和華向你仰臉，賜你平安。」身處海外的法律界前議員郭榮鏗轉載「立場案」的報道，以英文寫道「願主祝福他們」。民主黨黃碧雲則指，「2021驚濤駭浪，願主賜平安與力量，大家有勇氣迎接2022年各種挑戰。」

會計界前議員梁繼昌上載中指打格圖片，寫有「2021年，終於完！」至於因民主派初選案還柙逾半年的范國威，在社交專頁貼出其手繪的水彩畫，帖文寫道聖誕新年燈飾令人感到諷刺，「眼見我城的毀滅，活在傷痛中的朋友互相祝福：『聖誕平安，新的一年勇敢前行』，可能更具現實意義。」

至於前熱血公民鄭松泰，貼出與大埔區前區議員黃兆健的合照，寫有「2022年，新年進步。」