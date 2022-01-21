戰友擺市集售林卓廷墨寶揮春　冀籌六位數幫補訟費｜政壇諸事町

民主黨前立法會議員林卓廷因「初選案」被還押至今近一年，多名「鴿黨」戰友趁農曆新年前夕擺市集，售賣林卓廷墨寶揮春、年糕等應節物品，籌集經費支持身陷囹圄的林卓廷。民主黨中委莊榮輝表示，團隊希望藉新年市集籌得六位數經費，支援林卓廷的訟費、團隊的地區工作及反圍標工作。

莊榮輝透露日前探望林卓廷，形容他身形變得更加健碩，「阿廷希望我哋可以安心，佢同我哋講：『你睇下我又大隻咗啦』，佢（廷）真係大隻咗，佢有做運動，亦識得囚友教佢做運動健身。」



訟費料涉千萬 「顏體」揮春籌錢

檔口售賣多款與林卓廷相關物品，包括林卓廷的揮春墨寶、印有林卓廷卡通公仔的咖啡掛耳包套裝，以及多款賀年食品，包括蘿蔔糕及年糕等。莊榮輝表示，希望藉著新年市集籌得六位數經費，支援林卓廷的訟費、團隊的地區工作及反圍標工作。

莊估計林卓廷所涉訟費或逾千萬元，直言：「唔會有生意籌到八位數字，所以我哋（團隊）只能努力不懈、不斷做…...廷係民主黨咁多個入面長期被還押、一條罪都未入，完全係白手（無一案件被定罪）。」他引述林卓廷稱：「（廷）希望大家（市民）支持我哋，等我哋早啲收工，等我哋唔洗做到年廿九。」

冼卓嵐指街坊記掛：問點解林生無落嚟

林卓廷過往曾多次透露，透過自習書法家顏真卿字帖，苦練出一套「矯若游龍」的毛筆字。沙田區議會副主席冼卓嵐憶述，每逢新年前夕，林卓廷便會加操練字，每年也聯同不同區議員或社區主任落區，為街坊揮毫寫揮春，又指不少街坊記掛林卓廷的揮春：「好多街坊都好掛住阿廷嘅揮春，有街坊問我：『點解林生今年無落嚟』。」

林卓廷今年首次在「牆內」渡過農曆新年，也是他首次無法為支持者和街坊寫揮春，冼卓嵐慨嘆：「阿廷今年無得寫揮春，我自己就要練好啲」。他透露正跟隨一名師傅學習硬筆書法，冀承傳林卓廷寫揮春的傳統。

左起：冼卓嵐、莊榮輝、郭㙟豐。（吳倬安攝）

民主黨多區設地辦 無公職轉換服務模式

民主派區議員辭職潮過後，部分與林卓廷合作無間的黨友雖辭任區議員，但仍在地區開設辦事處，支援該黨地區工作。莊榮輝指，目前團隊於上環、上水天平邨、粉嶺祥華邨等地區設辦事處，有部分前區議員正計劃開設地辦，延續地區工作，強調「民主派仍然有做地區服務」。民主黨北區前區議員郭㙟豐指，由於辭職區議員轉換了地區服務模式，包括改以社團及組織等「做區」，居民未必了解相關資訊，令居民「有時搵唔到合適嘅幫手」。