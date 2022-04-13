特首選舉｜勞工提名少？李家超：努力接觸選委　愛家人毋須每日講

前政務司司長李家超今日（13日）正式報名參選特首，下午繼續選舉工程，與選委會面交流土地房屋及勞工議題的意見。他傍晚會見傳媒，被問到為何在基層社團及勞工界取得提名較少，他稱不能在現階段總結不同選委界別的比例，強調一直努力接觸不同選委，向所有接觸到的選委解釋理念。

對於今早報名參選未有提及家人，李家超稱，家人非常支持他參選特首，他很感激和愛他們（I love my family），但認為無需日日向家人表達愛意。



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聯繫匯率行之有效 現階段看不到需要改動

李家超指，今日舉行兩場交流會，在土地房屋專題交流會上，邀請了超過40名人士深入交流意見，對方提出有效的中長期方案，但未有聽到可即時解決問題的方案，希望之後會聽到更多短期解決方法。

至於勞工界選委交流會方面，李家超指，公務員團體代表原則上同意「以結果為目標」的理念，他希望建立共同解決問題的團隊文化，讓社會看到及感受到公務員的努力。

被問到會否改變香港聯繫匯率制度，李家超說，金融安全奠定香港發展的穩固環境，聯繫匯率制度運作多年，一直行之有效，現階段看不到有需要改動。

▼李家超4月13日遞交提名表格▼

