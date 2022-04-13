特首選舉周四（14日）截收報名，辭任政務司司長參選特首的李家超，今早（13日）持786張提名表格報名，高於選舉當選門檻751票。《香港01》翻查提名表格，可見提名者不乏政、商界猛人，其中，有多達87名立法會議員循不同界別提名李家超，只欠新思維狄志遠、實政圓桌田北辰及立法會主席梁君彥3人。

田北辰回覆查詢指，個人願意投票支持李家超，不過至今沒有看到李家超的政綱，如果就這樣提名，「過唔到自己嗰關」。



田：可投票支持 但提名是原則問題

《香港01》翻查提名表格，有79名立法會議員透過第四界別提名李家超、8名議員循其他界別提名（選委界林順潮屬第四界別，但在表格上錯剔第五界別，他表示將聯絡選舉事務處提出修正）。總括而言，90名立法會議員中，多達87人提名李家超，可說「行政立法關係良好」。

梁君彥較早前出席活動時，盛讚李家超的為人「有能力、有擔當」，是理想特首人選，但同時指不會公開支持任何特首參選人，以保持歷任立法會主席憲制中立的傳統。

記者分別向田北辰、狄志遠了解情況。其中田北辰解釋，不給予提名有兩大原因，都涉及原則問題：「他（李家超）連政綱都未有，如果就這樣提名他，會違反我做人的原則，過不了自己那一關。」再者，他表示自己一向勇於善意批評政府，不盲撐不盲反，如果日後對政府施政有嚴厲批評，但當日又有份提名李家超，個人會覺得「唔太舒服」。

田認為，提名和投票支持是兩回事，自身認識李家超多年，相信對方會做實事、處事快手，處理危機效率相當高，並且深得中央政府信任，期望他日後代表香港向中央反映市民意見，個人願意投票支持對方，但基於上述兩大原因，未能給予提名。

狄志遠：無足夠溝通不宜倉促提名

狄志遠則指，一向對提名持開放態度，但新思維對今次特首選舉參選人有3個關注：復和社會、民主發展、社福政策。他表示，前日李家超和選委網上溝通會議時自己有份參與，當時有向李家超提出對雙普選的訴求，但李家超未有正面回應，至今亦沒有足夠機會和他深入溝通。況且，現時亦未見到李家超的政綱，因此認為不宜倉卒提名。

狄志遠期望，李家超往後可正面回應新思維的關注，並建議對方多和弱勢社群溝通，感受一下民生的困苦，個人十分願意擔當溝通橋樑。