特首選舉周四（14日）截收報名，辭任政務司長參選特首的李家超，今早（13日）挾786張提名票報名，高於選舉當選門檻751票。

根據選舉事務處資料，李家超在五大界別均獲得大量提名，包括各大地產商代表，如長和系李澤鉅、新地郭炳聯；政界方面，全國政協副主席梁振英、全國政協常委陳馮富珍、行政會議召集人陳智思等人提名，但未見政協副主席董建華的名字。兩名前警務處長鄧竟成、曾偉雄亦有提名。

李家超職業一欄上填寫「前政務司司長」。選舉主任楊家雄法官今日收到李家超的提名表格，候選人資格審查委員會將在提名期結束後7天內，在憲報刊登公告，宣布所有獲有效提名的候選人。

《香港01》整理李家超提名全名單。



+ 3

第一界別：工商、金融（300人，18個分組）

工業界（第一） （10票）

1.查毅超、葉中賢、莊子雄、陳偉聰、鄭文聰、余國賢、楊孟璋、陳婉珊、劉燊濤、陳允誠

工業界（第二）（12票）

史立德、陳永棋、盧金榮、黃家和、吳宏斌、徐晉暉、馬介欽、梁兆賢、陳國民、楊志雄、駱百強、陳家偉

紡織及製衣界（12票）

朱立夫、羅正杰、梁嘉彥、陳淑玲、陳愛菁、許彼得、邱允恭、劉培傑、顏金煒、蕭勁樺、方淑君、呂聯鳴

商界（第一）（6票）

余鵬春、金澤培、馮玉麟、阮蘇少湄、周維正、施熙德

商界（第二）（11票）

袁繼昌、楊振鑫、伍淑清、林銘森、李錦芬、謝湧海、高敏堅、莊學山、劉鐵成、陳斌、楊華勇

商界（第三）（10票）

譚岳衡、沈華、朱立偉、游偉光、郭珮芳、莊惠明、李浩然、郭彥麗、劉崧、吳楚珠

金融界（10票）

謝小玲、傅劍、葉子建、李民橋、陳志輝、馬陳志、王祖興、陳家強、梁嘉麗、陳智文

金融服務界（14票）

孫劍峰、李耀新、李惟宏、黃仲文、伍子權、熊力頲、鄧聲興、楊玳詩、李細燕、張德熙、蔡思聰、陳銘潤、詹劍崙、李月華

保險界（10票）

陳炎光、許金桂、管胡金愛、陳沛良、潘榮輝、黃漢興、鄧子平、張健強、譚國榮、詹美清

地產及建造界（11票）

黃志祥、胡應湘、梁志堅、Kerr Keith Graham、羅嘉瑞、郭基煇、曾慶祥、黃友忠、李恒頴、陳文博、李家誠

航運交通界（14票）

陳宗彝、鄭克和、賴永明、李博恩、凌志強、李澤昌、陳杰、溫子傑、黃良柏、司徒家成、丘應樺、黃文傑、吳天海、何立基

進出口界（10票）

李宗德、李秀恒、張明敏、溫幸平、丁天立、彭楚夫、陳少山、陳建年、郭英蘭、王賜豪

旅遊界（8票）

黃進達、王美嬌、胡景豪、李振庭、譚光舜、羅啟邦、李世華、黃子榮

酒店界（9票）

羅寶文、王德賢、呂慧瑜、羅俊謙、鄭志雯、胡文新、周偉淦、郭惠光、Harilela Gary

飲食界（11票）

盛智文、胡珠、鍾偉平、陳永安、梁志偉、吳德曉、梁振華、馮仲佳、方永昌、莊任明、楊維

批發及零售界（12票）

鄭皓明、郭詩慧、李致慧、黃光輝、吳永恩、邱安儀、林偉文、余偉傑、李勝幟、蔡宗富、陳錦榮、張志祥

香港僱主聯合會（9票）

彭耀佳、鄺正煒、李澤楷、郭基泓、龐維仁、許漢卿、Healy Patrick、麥建華、曾安業

中小企業界（9票）

麥美儀、周嘉弘、張偉儒、郭志華、鄭仲邦、霍俊文、陳國威、巢國明、王廣漢

第二界別：專業界（300，10個分組）

會計界（21票）

陳美寳、陳錦榮、許麗瓊、鄧海蓮、廖於勤、吳錦華、鄺天立、梁光健、周志堂、葉毅成、趙柏基、馮星航、李健、周志賢、江智蛟、陳嘉齡、何超平、張頴嫻、鍾永賢、陳瑞娟、黃天祐

建築、測量、都市規劃及園境界（21票）

劉文君、黃浩明、林雲峯、陳旭明、何力治、何鉅業、呂慶耀、黎漢群、盧鎮威、賴旭輝、林力山、劉詩韻、廖凌康、周松崗、陳家樂、蘇彰德、許智文、陳志球、郭柏威、黃澤恩、劉振江

中醫界（20票）

呂愛平、楊卓明、陳永光、何國偉、盧鼎儒、王冠明、曾超慶、繆江霞、黃傑、彭祥喜、張煒生、馮玖、李嘉欣、顏培增、汪慧敏、林志秀、蔣超偉、林蓓茵、林國强、王瑞

教育界（15票）

何漢權、邱少雄、廖鳳香、潘淑嫻、張勇邦、孔美琪、招祥麒、王沛詩、段崇智、廖長城、張仁良、鄭國漢、何順文、鄭慕智、黃均瑜

工程界（20票）

蔣東強、韋志成、何安誠、潘樂陶、黃維安、朱沛坤、邵賢偉、鄧銘心、卜國明、馬紹祥、鍾國輝、蘇澤光、張志剛、林健榮、陳國璋、陳慶龍、郭振華、高志偉、歐陽伯權、梁廣灝

法律界（19票）

許文傑、梁定邦、范凱傑、盧懿杏、湯家驊、劉漢銓、麥慶歡、彭韻僖、蔣瑞福、馬耀添、林峰、馬恩國、林青峻、盧鳳儀、鄺家賢、梁美芬、莫樹聯、黃玉山、譚惠珠

醫學及衞生服務界 21人 【當然委員16人+選任委員14人】

梁世民、梁禮賢、龐愛蘭、黃柏良、郭寶賢、徐錫漢、張旭紅、范鴻齡、王桂壎、劉允怡、李健民、梁嘉傑、羅鳳儀、沈明達、朱珏欣、梁卓偉、陳家亮、鍾展鴻、梁永鏗、李國棟、蔡永忠

社會福利界（14票）

郁德芬、葉振都、文孔義、李漢祥、楊羅觀翠、陳智思、邱浩波、許榮茂、譚錦球、潘佩璆、孟毅、王䓪鳴、李家祥

體育、演藝、文化及出版界（20票）

陳志光、黃寶基、陳永華、蘇惠良、盧永雄、黃栢鳴、貝鈞奇、李靜、汪明荃、周振基、潘耀明、毛俊輝、林天行、屈穎姸、譚詠麟、許濤、李家駒、吳靜怡、余國樑、湯徫掄

科技創新界（15票）

盧煜明、于常海、吳自豪、孫東、鍾國輝、冼漢廸、任景信、任詠華、李焯芬、陳清泉、黃乃正、趙國春、謝作偉、蘇國輝、楊建文

第三界別：基層、勞工及宗教等界（300人，5個分組）

漁農界（14票）

馮健忠、林振偉、鄭少華、黎德全、黃根仔、譚嗣籇、張少強、陳博智、楊上進、陳建業、黃元弟、劉金鳳、布家玲、崔景恒

同鄉社團（18票）

黃永光、莫海濤、朱建蘭、唐安英、吳彩華、蔡敏、鄧佑財、王家惠、何毅強、吳哲歆、龔俊龍、吳換炎、戴德豐、洪祖杭、文頴怡、李德麟、姚茂龍、王再興

基層社團（12票）



黃偉傑、温和輝、雲天壯、何超蕸、陳磊明、陳延山、徐莉、陳鑑林、林曉輝、張學明、李梓敬

當然委員：潘蘇通

勞工界（13票）

陳萬聯應、王吉顯、李達偉、郭慶桓、李秀琼、梁頌恩、謝愛紅、譚金蓮、陳鄧源、李子健、李方冲、馬志成、胡明峰

宗教界（45票）

香港佛教聯合會：釋悟藏、譚春華、釋衍空、釋果德、羅妙慈、釋道平、釋演慈



中華回教博愛社：艾歷斯、張大恩、司徒亮、劉芝達、王香君、薩智生、楊興本



香港道教聯合會：侯永昌、林赤有、羅清源、葉永成、陳國超、黃成益、梁德華、李耀輝

天主教香港教區：李貴生、麥鄧碧儀、周兆鴻、謝青、洪奕鈞趙、趙必匡、王謙、謝珮怡、何慶濓、謝戰

孔教學院：唐躍峯、洪定騰、姜玉堆、柯耀華、黃祉穎、湯恩佳

香港基督教協進會：張洪秀美、李炳光、易嘉濂、蘇耀波、莫裕生、何漢賢、鍾健楷

第四界別： 立法會議員、地區組織代表等界（300人，5個分組）

立法會議員（78票）

陳學鋒、陸頌雄、周小松、黃俊碩、顏汶羽、李世榮、林琳、郭偉强、張欣宇、朱國強、周文港、梁熙、梁子穎、鄧家彪、陳家珮、梁文廣、姚柏良、郭玲麗、容海恩、劉國勳、邱達根、江玉歡、林哲玄、簡慧敏、陳紹雄、鄭泳舜、陳凱欣、陳穎欣、林新強、梁毓偉、易志明、李鎮強、何俊賢、陸瀚民、葛珮帆、陳恒鑌、吳傑莊、林筱魯、洪雯、周浩鼎、劉智鵬、龍漢標、霍啟剛、鄧飛、楊永杰、黃元山、陳祖恒、林智遠、林素蔚、吳永嘉、黃英豪、廖長江、李慧琼、陳克勤、張國鈞、馬逢國、麥美娟、吳秋北、盧偉國、林健鋒、劉業強、張宇人、邵家輝、陳健波、陳振英、林振昇、管浩鳴、謝偉銓、謝偉俊、何君堯、黃國、黎棟國、陳曼琪、嚴剛、蘇長荣、陳仲尼、葉劉淑儀、陳勇

鄉議局（12票）

邱錦平、韋國洪、鄧志強、林偉強、陳志榮、沈豪傑、林奕權、劉啟康、李冠洪、莫錦貴、余漢坤、陳月明

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表（30票）

陳麗芳、鍾子權、孔昭華、劉偉光、楊嘉成、潘國華、劉慶揚、周超常、羅詠詩、何顯明、陳燦標、林佑碧、張琪騰、曾鳳珠、葉傲冬、李德康、林煒橋、梁鉅海、王子成、劉珮珊、洪錦鉉、陳南坡、李少榕、朱立威、陳華裕、梁思韻、鄭承峰、邱松慶、陳東、簡志豪、

新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表（29票）

陶錫源、甘文鋒、姚嘉俊、陳灶良、林宇星、陳藹怡、溫和達、高維基、簡兆祺、區子安、陳嘉輝、潘志成、李家良、巫成鋒、劉志成、邱帶娣、文嘉豪、宋嘉桓、羅少傑、古揚邦、王舜義、莊元苳、盧婉婷、吳育智、鄧開荣、潘國山、黃碧嬌、呂堅、陳有海

內地港人團體代表（11票）

陳秀欽、劉志強、張鵬、宋東、張立、李成祚、洪美容、潘家穰、羅家聰、邱偉銘、黃炳逢

+ 2

第五界別：港區人大代表、政協委員和全國性團體香港成員（300人，2個分組）

1.港區全國人大代表、港區全國政協委員

梁振英、譚耀宗、葉國謙、余國春、李澤鉅、唐英年、胡定旭、吳良好、林建岳、林淑儀、何柱國、邱達昌、容永祺、梁亮勝、高敬德、霍震寰、曾偉雄、郭炳聯、郭孔丞、方文雄、高永文、盧瑞安、陳卓禧、譚志源、曹其東、鄧清河、張國榮、陳馮富珍、周安達源、李子良、李民斌、李胥、李惠森、姚珏、高佩璇、孫少文、區永熙、陳亨利、彭長緯、黃玲玲、王錦輝、盧業樑、鄺保羅、龔永德、靳麗娟、施清流、李應生、高美懿、葉順興、鄧竟成、李大壮、許漢忠、姚志勝、佘德聰、劉炳章、凌友詩、林順潮*（應為第四界別「立法會議員」分組）、戴希立、張文光、謝俊明、周永健、江達可、楊紹信、黃華康、閻峰、馬浩文、白水清、張松橋、李山、胡經昌、鄧日燊、蔡加讚、薛光林、胡曉明、黃楚基、林大輝、鄭耀棠、雷添良、屠海鳴、王惠貞、蘇紹聰、孔令成、唐偉章、朱銘泉、紀海鹏、李小加、劉振奎、朱葉玉如、梁志祥、胡漢清、張志剛、龍子明、沈南鵬、施榮懷、陳清霞、王國強

2.有關全國性團體香港成員的代表

阮曾媛琪、張佐姣、梁宏正、范駿華、陳耘、杜家駒、陳志煒、廖宇軒、林顥伊、蘇清棟、唐梓恩、王錦彪、徐新英、郭少明、林智彬、廖伊曼、劉根森、李思廉、王耀瑩、徐美雲、關百豪、任達榮、蔡德昇、葉長清、張利平、凌俊傑、趙青、姚鵬輝、趙磊、李偉強、陳晓鋒、周伯展、郭芙蓉、蔡志婷、陳幼南、黃敬、陳健文、吳學明、吳輝體、胡志禧、王少華、何超瓊、盧文端、林樹哲、呂聯勤、鄭翔玲、沈家燊、曾志偉、楊全盛、盧温勝、宣宏雁