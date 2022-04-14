李家超參選︱董建華未提名　譚耀宗：身體不好　無謂打擾他老人家

特首選舉參選人李家超昨日（13日）持786張提名報名，已超出當選門檻，並獲得建制陣營「眾星拱照」爭相提名，惟全國政協副主席、前特首董建華未有提名。

李家超競選辦公室主任、全國人大常委譚耀宗表示，知道董建華身體不好，「無謂打擾佢老人家」。他預期，限聚令放寬後可以舉行更多實體活動，例如到劏房戶與市民深入交流，但指李家超的家人未必會太多參與競選工作，這是出於保護家人考慮。



期望有更多實體探訪

譚耀宗表示，短短幾日時間得到提名這麼多，已超出原先預期，成績相當不錯，希望投票時一眾選委可更積極。被問到董建華未有提名，譚耀宗表示：「我哋都知佢身體唔好，要多啲休息，無謂打擾佢老人家。」至於董生5月8日會否出席投票，他說屆時再決定。他又指，李家超正擬定政綱，但內容未必鉅細無遺，要小心研究可行性，以及確保言出必行。

李家超近日有多場競選活動都是網上舉行，譚耀宗期望在4月21日政府更新防疫措施後，可舉行更多實體活動，屆時亦可申請一些活動的豁免，不過團隊亦會平衡衞生風險，希望不要影響疫情，「一旦有咩事發生就唔好」。

他提到，即使線上會議選委提的意見都很好、很精警，都會希望有更多面對面接觸活動，未來會作一些實地的探訪活動，包括一般市民和機構等，其中劏房戶是考慮方向之一，「希望可以傾得深入少少，唔會只係打個招呼，可以傾多陣」。

未計劃安排李家超家人助選

兩任特首梁振英、林鄭月娥宣布放棄連任的原因都是「家庭因素」，而目前大眾對李家超家庭的了解有限。被問到家人在李家超競選中的角色，譚耀宗表，示個人對李家超家庭了解亦不深入，與對方工作上合作較多，很少主動談及家庭，而且子女已長大，都應該放手給他們自行發展。

他又指，政治人物的家人「一出嚟就會受到關注」，媒體亦會對他們的事產生興趣，可能對其產生不便，目前未有計劃安排李家超家人助選，而相信李家超未必要以「溫馨家庭」的形象爭取市民支持，最重要的是解決經濟民生問題。