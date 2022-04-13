李家超參選︱5大學未跟隊提名　袁國勇、陳弘毅、爾冬陞未表態

當選下屆特首無懸念的李家超，今早（13日）遞交了786張提名表格，成為目前唯一的正式報名的參選人，提名票數超越當選門檻。《香港01》翻查786張提名票，發現擁有當然選委席位的11間大學中，城市大學、理工大學、浸會大學、都會大學及樹仁大學都未有提名李家超；而本港五大辦學機構，只有聖公會交出提名票。

來自學界的港大微生物學系講座教授袁國勇、港大前校長徐立之，基本法委員會委員陳弘毅，都未有提名李家超，但港大醫學院院長梁卓偉有提名。不表態的還包括在現屆政府出任重要土地房屋公職的黃遠輝及吳永順，後者在上屆選舉提名林鄭月娥。

至於合和父子檔胡應湘、胡文新，在過去的特首選舉中支持唐英年及曾俊華，今次雙雙將提名票交給李家超。



「三大」高層齊提名 理大、樹仁等未跟隊

李家超獲786張提名票，16個教育界當然選委中，只爭取到7人支持，包括代表香港大學的校委會主席王沛詩、中文大學校長段崇智、科技大學校董會主席廖長城、教育大學校長張仁良、嶺南大學校長鄭國漢、恒生大學校長何順文、以及代表辦學團體聖公會的鄭慕智。

城市大學校董會主席黃嘉純、理工大學校長滕錦光、浸會大學校長衛炳江、都會大學校長林群聲、以及樹仁大學校監胡鴻烈，都未有跟大隊提名。四大辦學團體天主教香港教區、中華基督教會香港區會、東華三院及保良局同樣沒提名李家超。

黃遠輝、吳永順均沒提名李家超

在林鄭上任首兩年被委以覓地重任的黃遠輝及吳永順，都沒提名李家超。兩人都參與了本屆政府的土地供應專責小組，黃遠輝更出任主席，曾任房委會資助房屋小組主席及城規會副主席，目前是環境諮詢委員會主席。至於資深建築師吳永順，上屆選舉大力支持林鄭，現時是海濱事務委員會主席，兩人都是選委會當然委員。

至於由基本法委員會香港委員出任的法律界當然選委，除了港大教授陳弘毅，基本法委員會副主任譚惠珠、委員莫樹聯、黃玉山、梁美芬都提名了李家超。

胡應湘父子提名李家超

過去兩屆特首選舉，提名了唐英年及林鄭的合和實業創辦人胡應湘，以及在上屆提名曾俊華的胡文新，今次都提名了李家超。胡應湘在梁振英上台後，更批評梁施政進退失據，是「二流政府」。

體育、演藝、文化及出版界選委爾冬陞，上屆提名了曾俊華，今次未有交出提名票。因中國科學院及中國工程院院士身份、而出任選委的徐立之及袁國勇，都沒提名到李家超。