李家超競選辦甩轆？李國章被指非選委無法提名　李家超今補交資料

前政務司司長李家超昨日（13日）報名參選特首，所交提名表格多達786張，其中一眾身兼行政會議成員的選委悉數有份提名，獨欠基本法委員會委員、屬第二界別法律界當然選委的李國章。

李國章一度質疑，選舉事務處誤以為他並非選委，呼籲對方糾正及道歉。其辦公室及後澄清，是李家超競選辦公室出錯，以為李國章並非選委，所以未有將表格交回選舉事務處。

李家超今日再到選舉主任辦事處，補交或更正提名人資料。



一度質疑選舉處出錯 聲明澄清：是競選辦未有提交

李國章原以港大校委會主席身份，擔任第二界別教育界當然委員，今年1月卸任校委會主席後，該位置由繼任的王沛詩補上。而李國章去年8月，獲任命為基本法委員會委員，本身亦可擔任第二界別內的法律界當然委員。根據選管會1月26日的公告，李國章現時是法律界選委。

不過李國章的提名，未有出現在昨日選舉事務處公開的表格之中。李國章初時向傳媒表示，本身已第一時間交表提名李家超，但獲選舉事務處告知他「不是選舉委員會委員」，呼籲選舉事務處糾正及道歉，更質疑對方「不稱職」（incompetent）。

李國章今日下午透過秘書回覆《香港01》指，李國章早前已提名李家超參選，並第一時間填妥提名表格，交回李家超競選辦，「相信是該處的行政辦公室弄錯，未有將表格交回選舉事務處。故選舉事務處並沒有牽涉在這次誤會之中，並未有出錯。」聲明又指，李國章是選委會當然委員，屬於法律界，「也許有人以為他仍屬教育界委員而找不到他的名字，造成誤會」。

4月13日，李家超與競選辦主任譚耀宗，早上去到中環愛丁堡廣場展城館遞交提名表格。（梁鵬威攝）

6份提名表身份證資料有錯漏

李家超及競選辦主任譚耀宗今日中午再到位於中環展城館的選舉主任辦事處，譚耀宗表示，部分日前提交的提名資料有錯漏，包括6份提名表格的身份證資料有錯漏，亦有人用了舊表格，另有一位提名人遞交提名，但競選辦手上名單查不到對方資料，今日來補交。譚耀宗指，提名總數不變，即共786張提名。

《香港01》正向選舉事務處查詢。