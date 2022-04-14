疫情︱竹篙灣隔離中心保安遭拖欠薪金及強積金　工聯會促政府跟進

第五波疫情爆發4個半月，竹篙灣隔離檢疫中心負了重任，當中包括醫護、清潔、保安和物資處理等多個崗位。工聯會今日（14日）召開記者會，指竹篙灣的保安員遭外判商拖糧欠薪，沒有發出糧單，甚至無為員工開強積金戶口，促請政府正視問題及盡快處理。



工聯會召開記者會，指竹篙灣隔離中心保安外判商拖欠工資、強積金，又無釐清工作期間確診的安排。（工聯會Facebook影片截圖）

指外判商無釐清確診薪金安排

香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌表示，外判保安營運商因入住人數下降而解散部份員工，但一直拖糧。有保安員因工作關係是確診者的緊急接觸者，直至4月10日最後工作日，公司亦未釐清工作期間確診的薪金安排，只叫員工放無薪假，而薪金拖欠情況持續兩個月之久。

有員工稱無簽過強積金文件 但薪金被扣強積金

郭偉强提到，有保安員表示僱主扣起了強積金供款，甚至到現時都不知道他們的強積金戶口，更有指從來無簽過強積金文件。他表示，保安員在4月7日收到解僱通知，但相關問題今日仍未處理，是十分嚴重的事件。

郭偉强指，事件涉及僱主有沒有為員工開設強積金戶口、扣起強積金部份薪金之後有沒有供款、違反合約不定時出糧。他強調這是「衞生署的地方」，如工作期間確診應有隔離令等指引，並拿到病假津貼，現在不單止拿不到津貼，僱主更無故要求員工每月放多一兩日放無薪假，質疑是否涉及隱瞞員工津貼安排，希望衞生處澄清。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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保安員要做其他防疫工作 無交代確診安排

梁子穎說，共有80人在4月7日收到通知被解僱，但該公司繼續招聘人手處理隔離中心的工作。梁子穎引述員工投訴，指合約職位是保安員，但在竹篙灣需要做其他防疫檢疫工作，而上司亦從來沒有進入「危險區」了解他們的工作情況。

有工友表示，公司沒有交代工作確診後的安排，包括是否在竹篙灣原地隔離，擔心回家休息會將病毒傳給家人。他亦指至今未收到正式解僱通知，亦無收到拖欠的薪金。另一工友指，10月份開始出現拖欠薪金，直至現在都未處理，要求資方給出解僱的說法，支付所有薪金、加班費，以及妥善處理隔離令安排。

梁子穎更指，部份員工在2、3月起停薪留職，卻沒有安排工作，質疑公司是否因為要計人頭申請資助而「閒置」員工，促請政府深入調查。

前政務司司長李家超2月2日早上到竹篙灣檢疫中心視察。（政務司網頁圖片）

梁子穎：衞生署回應不處理勞資糾紛

梁子穎強調竹篙灣中心工作是由衞生署外判出去，但自己連日致電都無法聯絡署長林文健，相關人員解答情況時說，該工作外判之後，如遇到勞資糾紛「衞生署一概不會理會」，表示會按衞生署與該公司簽訂的合約內容去處理，只會看保安員的質素和數量。

梁子穎表示，由衞生署外判的營運商，竟然不承認衞生署發出的隔離令和檢疫令，而安排相關的津貼和病假安排，質疑外判公司沒有跟隨政府做法並不合理。