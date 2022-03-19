陳肇始：疫情未回落憂鬆懈會反彈　竹篙灣將收需較多醫學監察長者

疫情持續嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）表示，疫情快速上升的趨勢已遏止，但確診數字仍然高居不下，憂慮一旦市民抗疫疲勞、有所鬆懈便會再反彈。她又強調安老院仍有爆發，會繼續加強保護長者的工作，包括本月內在竹篙灣騰出空間，收治需更密切監察但可自理長者。

被問到本港與內地醫護的分工，醫管局行政總裁高拔陞指，內地醫護急不及待落場幫忙，起初只會處理較易上手的照顧工作。現時他們已熟習電腦程序，雙方的工作已無異，又強調本港醫護並不需要為他們翻譯病人病歷，本港醫生亦能理解中文的專業用語。



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陳肇始今早在商台節目表示，疫情快速上升的趨勢已遏止，「雖然冇睇到佢有不斷上升，但係數字都係一路平，又未話有好明顯下降，當然知道係有一個滯後，希望遲早係會下降。」她形容疫情仍持續嚴峻和複雜，呼籲市民不要鬆懈。她擔心市民有抗疫疲勞，一旦有所鬆懈，疫情有機會反彈，加上安老院舍仍有爆發，「保護老人家嗰度嘅工作一定要繼續」。

她續說，染疫長者一般會分為幾類，其中一類是能在家照顧自己，或有人照顧的病人，政府會提供不同支援，包括派發物資包，另有一類是「行得走得」但需要密切監察的病人。她透露正準備在竹篙灣騰出空間，收治有關需要較密切監察的長者，期望能在本月內推出，稍後將公布有關詳情。

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被問到政府支援確診者的熱線經常未能接通，陳肇始表示，她日前已到場視察，了解醫管局對居家隔離市民的支援，形容是一直增加，「其實我尋日試過啊，我尋日真係試過，係打得通啊，我打得通，又叫人哋打。」但她坦言，不會因為自己打通一次，便不會改善，「我絕對係覺得係需要增加嘅」，相關熱線本月內會增至200條線。她又指，醫管局亦已配置遙距熱線，讓市民諮詢服用中成藥的問題，強調當局有指引，「中藥唔係亂咁食」。

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陳肇始稱理解市民和商界有意見 防疫措施調整要小心

商界和外國領事館多次批評本港對外封關，猶如「孤島」，陳肇始表示，理解市民和商界有意見，惟疫情仍有不確定性，「現階段任何調整都係要十分之小心，任何調整都有機會帶嚟風險同更多不確定性」，強調外防輸入仍然重要，以防病毒再在社區爆發。

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高拔陞承諾會改善長者病人照顧和協調情況

對於日前有多名在亞博隔離的年長患者離世，外界批評政府治療長者不力。醫管局行政總裁高拔陞表示，「其實個情況唔係大家形容嘅咁樣」，強調有經驗豐富的醫護在場監察和照顧病人，但坦言並不容易察覺到長者情況轉差，又指長者不會道出自己有不適，其維生指數轉變亦很快，但承諾會改善照顧和協調情況。

亞博館的社區隔離設施有1,000張病床，卻只接收了200個病人。高拔陞說，老人院有爆發，大部份入院人士都是長者，平均年齡接近80歲，需要的照顧較年輕人多，因此亞博早前改收輕症長者，但醫管局人手面臨樽頸，限制接收病人的能力，惟現時內地醫護抵港後，形容是「有救兵到」，很快便可明顯提升亞博接收新冠病人的能力。

內地醫護急不及待要落場幫忙

至於早前網上流傳本港和內地醫護的分工表，曾惹起爭議。高拔陞說，分工程序是雙方的共識，派藥需要透過電腦系統，需時熟習，惟內地醫護急不及待要落場幫忙，因此起初只能先為病人做個人護理，形容是能盡快「上手」的工作，「除咗真係落場做之外，我哋同步有10幾個station，我哋叫做simulation，即係模擬嗰啲，不停喺度試」，現時雙方的工作已無分別。

陳肇始補充指，當這一批內地醫護熟習後，希望有更多內地精英能南下抵港，北大嶼山感染控制中心便可收治更多病人，增加醫管局治療病人的能力。