團體夥企業向基層學童贈送檢測包　施榮懷：助學生減低風險

第五波疫情回落，復課在即，學生防疫措施受到關注。有團體與企業聯手，透過贈配對平台向基層學童贈送物資，包括電腦、數據卡、網上課程以及檢測包，為學童復課做好準備。



新世界推出捐贈配對平台首個月 逾10萬家庭受惠

新世界發展上月推出捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，首個月已籌募及配對價值超過4,000萬元的善款及物資，主要捐贈的物資包括快速抗原檢測包、口罩、超市及快餐店現金券等，逾10萬戶基層家庭受惠。因應復課在即，平台捐贈10萬盒快速檢測包予多間學校，當中一半由港區省級政協委員聯誼會捐贈。

全國政協委員施榮懷。（資料圖片）

港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷表示：「疫情兩年來，多次停課，對學生的影響已引起社會關注，可以回復面授課堂的意義重大。希望捐贈可令有需要學生減低風險，盡情投入和享受校園生活。」

此外，有企業分別贊助或捐出電腦、數據卡和網上課程，協助基層學童網上學習。

鄭志剛感謝各界支持 冀提供適切援助

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「『愛互送』平台一直留意疫情變化，適時集合社會力量，籌集並善用抗疫物資。我們感謝各界的支持，鑑於疫情對學童的學習影響甚大，希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援助。」