DSE｜順豐捐3萬套快測劑予東華三院屬校2000考生及有需要學生

DSE中學文憑試4月22日開考，順豐香港今日（12日）表示，向東華三院捐30,000套快速測試劑，予該院屬校2,000名應屆考生及有需要的學生使用，以及捐贈逾180 部紫外線消毒過濾設備供東華三院屬下院舍單位，為院友及院舍員工提升健康保障。



順豐集團表示，自2月中宣佈捐贈2,000萬元運費資助以來，一直為多個地區抗疫組織及慈善機構提供跨境及同城的物流支援，免費運送緊急抗疫物資到社區，解決各界人士的燃眉之急，包括為為多個抗疫組織及慈善團體提供派送、倉儲及配送等物流資助，將不同的緊急物資如抗疫食物包、快速測試套裝、防護裝備、醫療用品、新鮮蔬果等運送到社區不同角落。

公司公共事務部負責人廖家欣表示，在第五波疫情期間，公司縱然面對前所未有的營運挑戰，仍竭力透過適切的資源調配支援社區抗疫，為有需要人士及機構提供免費運力支持及綜合物流方案，有助加快社區抗疫物資分發及派送，尤其為抗疫的弱勢社群及醫護單位提供緊急支援。

平台Lalamove今日也表示，於2月18日宣佈豁免社福機構物流費用後，已聯同過百司機伙伴，為近200個社福機構，將逾15萬件防疫物資直送至76,600名有需要人士手上。運送物資包括當時短缺的快速測試包、口罩和日常必需品等，受惠對象涵蓋院舍、獨居長者、低收入或單親家庭、露宿者、醫護人士及外傭等。

公司表示，亦有為香港明愛送遞特殊教育需要學童的「提早暑假」活動物資，讓他們可以居家娛樂和學習，並參與網上活動；公司亦獲明愛委託向家長上門派遞身心靈抗疫包和保鮮花，照顧他們心靈健康之餘。