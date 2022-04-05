六大宗教悼疫歿者　周守仁籲多陪伴親友：疫情提醒港人珍惜修和

香港社福界聯合抗疫大行動發起六大宗教「悼亡慰生儀禮」，哀悼疫情死者。儀式今早9時在網上直播，六大宗教包括佛教、天主教、孔教、 伊斯蘭教、基督教和道教分別進行宗教儀式。



天主教香港教區主教周守仁表示，第五波疫情至今造成幾千人死亡，對此感到十分心痛、惋惜和無奈，希望香港人拿出手足之情，令香港在疫情下成為有情有義的地方，願亡者安息，生者互相分享、能更有意義地生活。



周守仁指，當前的現實提醒大家要好好珍惜身邊的家人和朋友，多與他們分享甚至修和，又指身邊不少人生活因疫情過得辛苦和掙扎，也有部分因情緒問題而感到困擾，呼籲大家多聆聽和陪伴他們，更好是給予他們物質上的支援。天主教儀式由天主教香港教區輔理主教夏志誠主持，他對很多長者在沒有家人陪伴下離世感到難過和痛心，並為死者祈禱。

九龍清真寺暨伊斯蘭中心教長Mufti Muhammad Arshad表示，疫情影響着每一個人，香港社會應團結一致對抗病毒，不應有分歧。他稱，九龍清真寺近日提供場所供公眾接種疫苗，證明清真寺不僅為穆斯林而設，也是為香港不同信仰、膚色和種族的人士而服務。