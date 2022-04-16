特首選舉｜李家超冀現屆政府完成架構重組　會花更多時間寫政綱

特首選舉唯一參選人李家超今早（16日）到訪科學園，與創科業界交流。他表示，知道大家關心他的政綱，他亦相當重視，正在馬不停蹄撰寫政綱，將會調整活動，盡快完成政綱向大眾公布。

他又提到，相信現屆政府有計劃在任內完成政府架構重組，並指對來屆政府組成班子幫助大。

李家超今日亦到大埔與新界社團聯會見面。向新社聯解釋三大施政理，新社聯會長梁志祥亦表示支持，指暫時已有60名選委會投票予李家超，期望李家超成功當選後，可與地區團體繼續合作。

及至下午，李家超與選委網上專題交流會後見記者，提及至今仍未有政綱，指打算會花較多時間撰寫，表示盡快寫好。



李家超今早到訪科學園。(羅君豪攝）

李家超今早到訪科學園，先後在香港應用科技研究院及機械人技術促進中心參觀。有份提名李家超的香港科學園董事局主席查毅超亦陪伴在旁。

他表示，針對要提升香港競爭力，科創是必然要素，相信工業化利用新科技可提高質量，能令「香港再起飛」。他稍後會與團隊研究在政綱上如何著墨。

李家超提到，今早到訪應用科技研究院，印象深刻，見到科技在生活應用上的可見用途，認為本港科技走在前端。他特別提到今早乘坐無人駕駛艙，覺得很新穎 、很有潛力。

他今早亦與多名科創人員交流，了解如何幫助他們，包括在意念發展、共享資源及經驗交流等方面。他會與團隊充分討論，考慮政綱應如何著墨。

就政綱問題，他表示，知道大家關心他的政綱，他亦相當重視，正在馬不停蹄撰寫政綱，將會調整活動，盡快完成政綱向大眾公布。

他續指，相信現屆政府有計劃在任內完成政府架構重組工作，亦有信心現屆政府做得到，並稱若能完成對來屆政府組成班子幫助大。

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李家超今日亦到大埔與新界社團聯會見面。李家超稱，在會面中向新社聯解釋三大施政理，對方亦表示支持。他提到地區力量重要，是推動「同為香港開新篇」重要元素。他提到，如早前抗疫派物資，地區凝造的力量能帶來快捷與直接的結果，今日聽取新社聯的意見後，會與團隊思考，如何將繼續推動地區力量發展放入政綱。

被問及現屆政府政務司司長一職懸空會否影響施政，李家超僅簡短回應指，對政府運作有信心。

新社聯會長梁志祥見傳媒時則指，今日參與會議的成員均支持李家超的施政理念，他期望李家超成功當選後，可與地區團體繼續合作。他亦表示，該團體暫有60名選委會投票予李家超。

新社聯理事長陳勇則指因應疫情，只能讓部分成員出席今次見面，而該團體不同界別的選委有116人提名李家超。他續指，香港需要「有超級能力領袖」，而李家超是最適合候選人。

新社聯會長梁志祥期望李家超成功當選後，可與地區團體繼續合作。(羅君豪攝）

李家超與選委網上專題交流會後見記者，提及至今仍未有政綱，指打算會花較多時間撰寫，表示盡快寫好。

對於重組區議會及有聲音指要整頓公務員，李表示重組區議會的問題上任後會認真處理；對於公務員問題，李提及過往與不少公務員共事，大部份都相當優秀，指不少因素可令能發揮力量打折扣，未必是公務員個人問題，他表示上任後將以結果為目標，施政上提出針對性方法解決公務員問題。