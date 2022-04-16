特首選舉｜李家超到訪科學園　稱將調整活動馬不停蹄寫政綱

特首選舉唯一參選人李家超今早（16日）到訪科學園，與創科業界交流。他表示，知道大家關心他的政綱，他亦相當重視，正在馬不停蹄撰寫政綱，將會調整活動，盡快完成政綱向大眾公布。

他又提到，相信現屆政府有計劃在任內落實政府架構重組，並指對來屆政府組成班子幫助大。



李家超今早到訪科學園。(羅君豪攝）

李家超今早到訪科學園香港應用科技學院及機械人技術促進中心。有份提名李家超的香港科學園董事局主席查毅超亦陪伴在旁。

他表示，針對要提升香港競爭力，科創是必然要素，相信工業化利用新科技可提高質量，能令「香港再起飛」。他稍後會與團隊研究在政綱上如何著墨。

李家超提到，今早到訪應用科技學院，印象深刻，見到科技在生活應用上的可見用途，認為本港科技走在前端。他特別提到今早乘坐無人駕駛艙，覺得很新穎 、很有潛力。

他今早亦與多名科創人員交流，了解如何幫助他們，包括在意念發展、共享資源及經驗交流等方面。他會與團隊充分討論，考慮政綱應如何著墨。

就政綱問題，他表示，知道大家關心他的政綱，他亦相當重視，正在馬不停蹄撰寫政綱，將會調整活動，盡快完成政綱向大眾公布。

他續指，相信現屆政府有計劃在任內落實政府架構重組，亦有信心現屆政府做得到，並稱若能落實對來屆政府組成班子幫助大。

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