特首選舉｜李家超傾向採現屆政府架構重組方案　支持規管眾籌

特首選舉唯一參選人李家超今日（15日）表示，已完成爭取選委提名的首階段選舉工程，接下來主要是撰寫政綱，他傾向接納現屆政府提出的政府架構重組方案。他稱支持政府研究立法規管眾籌，因現行法例不足以規定眾籌可能帶來的違法行為，其政綱亦會考慮到有關情況。



李家超稱23條立法是必須及應該做的事 會盡快推行

李家超指，接下來會花多點時間在制定政綱方面，在政府管治架構方面，他傾向接納和推行現屆政府提出的架構重組方案，有關方案經立法會討論，議員大致上支持，他亦有參與現屆政府的架構重組工作。他說，倘當選會與現屆政府有關官員推展立法工作，落實架構重組。

今日是國家安全日，李家超說，香港過去因國家安全威脅產生一些相當悲痛的事情，令大家認識到當國家安全受到威脅，除了整體社會外，個別人士也會受到傷害，社會要居安思危，確保對國家安全風險有足夠管控。

對於《基本法》23條立法，李家超指他的立場清晰，23條立法是憲制責任，若他成功當選與相關部門討論實際進程，強調必須做而且應該做的立法工作，會盡快推行。

李家超：選舉公開公平 能否入閘視乎可否說服選委提名

被問到今場選舉只有他一人成功「入閘」參選，李家超稱，香港選舉按香港選舉法例，任何符合資格的人士也可參與，只要取得足夠提名票便可報名。他指，特首選舉是公開、公平的選舉制度，他歡迎任何人參選，有意參選的人士能否入閘視乎他們能否說服選委提名。