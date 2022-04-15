民建聯盼李家超知人善任推改革　新政府須加強問責、破官僚作風

特首選舉5月8日投票，「一人之選」已成定局，民建聯今日（15日）公布對新一屆政府的期望。主席李慧琼期望來屆政府高效施政，建立新型行政立法關係，加強與各黨派溝通，在政策醞釀階段讓不同政黨有合理參與。



民建聯副主席張國鈞希望政府打破官僚僵化，設立發展和改革政策組，從宏觀角度配合國家政策，規劃香港未來發展。他建議加強問責制，設立嚴格的職效指標，客觀評核官員表現。



張國鈞：游說新特首合併房屋與發展局

該黨另一副主席陳克勤指，疫情困擾香港多年，新特首的首要任務是穩控疫情，達至內外通關，新特首應與內地磋商逐漸縮短港人前住內地的檢疫時間，採取更多便利檢疫的安排，逐步達致免檢疫通關。另外，也應就有序放寬社交距離措施制定清晰路線圖，恢復正常經濟活動。

張國鈞指，舊有的行政體制預見力、協調力及動員力等方面均有不足，期望新政府帶來前瞻及高效問責新作風。他希望新特首當選後，盡快與現屆政府磋商重組政府架構事宜。對於現屆政府未有接納民建聯合併房屋與發展局的建議，張國鈞稱會向新特首提出有關建議。

黨內稍後通過支持李家超 李慧琼盼知人善任

被問到會否全黨投票支持李家超參選特首，李慧琼表示，不少民建聯選委已提名李家超參選特首，相信黨內不少成員支持他，稍後將按照民建聯黨章，召開執委會通過支持李家超，毋庸置疑將獲通過。

對於政務司司長人選，她認為最重要是認同李家超治港理念，並有能力協調各政府部門解決社會問題，希望李家超能知人善任，籌組具能力和擔當的團隊，推動不同層次的改革。