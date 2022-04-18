復課｜工聯會：過半家長同意有零星個案毋須停課　促政府派檢測包

第五波疫情緩和，幼稚園、小學和中學將於復活節假期後開始首階段復課，工聯會屬會、香港文職及專業人員總會就復課安排向家長進行問卷調查，3個組別均有過半家長同意復課，亦有超過一半家長同意即使學校有零星個案都毋須停課。至於學童回校前需先接受自我快速檢測，八成半家長希望政府能為學童提供快速檢測包。



是次調查共收到286份回應，各個組別均普遍同意在假期後分階段復課的安排，以中學的81%為最高，幼稚園和小學的同意比率則分別為55.3%及65%，但家長就政府的整體復課安排滿意程度則有達四成半家長表示不滿意，有待政府檢討整體的復課安排，以制定更好政策措施。

有意見擔心學童恢復面授課程後會引起大規模爆發，超過一半家長表示，就算學校有零星個案都毋須停課，可見家長支持子女回校進行實體課堂；多達六成家長表示不會自行停課，亦反映了家長對實體課堂的殷切。

梁子穎促向全港學生派檢測包

至於學童每天回校前，需要進行快速檢測並呈陰性才可上學，有五成半家長表示可以接受，並有高達八成半家長表示，希望政府能為學童提供快速檢測包，讓家長可以符合局方的上課要求，為防疫抗疫承擔責任。

工聯會立法會議員梁子穎指，適時檢測、接種疫苗是學童預防感染的重要一環，家長如實報告檢測結果亦是必要，政府需向家長解釋準確報告檢測結果的重要性。他們建議政府即時向全港學生派發每月足夠份量的快速檢測包、為特殊學習需要學童的家長提供特別支援，指導家長如何教導子女安全地進行自我檢測、增加疫苗接種點