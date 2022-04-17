復課｜工聯會向學童派快測包　家長：政府應該免費派發

第5波疫情逐漸緩和，政府將按原定計劃分階段復課，惟所有教職員和學生均需每天進行快速抗原測試，獲得陰性結果才可回校。工聯會今日(17日)在西灣河興東邨興康樓互助委員會向每位學童派發20盒快測包，在人龍高峰時，目測約有50人排隊等候。立法會議員郭偉强稱短時間內全港已有8600名學童的家庭登記領取快測包，但預料仍有50萬學童未有著落，呼籲政府重新考慮派發快測包予學生。



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何先生是其中一位獲派快測包的家長，他家中有2位小朋友。何先生稱早前政府派發的檢測包已用盡，因此今天特意前來為小朋友拿取快測包為復課做好準備，指「如果今日唔拎，一個月都要用500蚊左右。」他稱政府有責任幫助市民配合復課政策，認為「政府話學生每日要做快測，就應該免費派啦，冇理由要自己買。」何先生雖仍然擔心小朋友有可能在學校受到感染，但認為復課是對小朋友的最佳選擇。

溫太是另一位到興康樓拿取快測包的家長，育有3個小朋友，因此總共獲派60盒；雖然小朋友已接種1針疫苗，但復課後仍會擔心受感染，她說：「都有啲驚，因為學校多人，而且小朋友年紀細啲，所以都有教佢點保持衛生，用酒精搓手液。」她指因為屋企小朋友多，復課後需購買快測的財政負擔也頗高，不諱言「都幾有壓力，估計一個月至少要用幾百蚊。」

立法會議員吳秋北指，近日接獲多宗家長求助個案，指目前政府對學生回校前必須進行快速檢測要求，並在没有每日一測的時間表下，相關支出看不到終點，家庭開支會產生額外負擔，更擔心若果未能及時採購，子女便達不到要求，因而未能順利回校上課。吳預告工聯會未來將會在18區繼續向學童派發快測包，亦呼籲政府加入行列，因為地區力量有限，或未能滿足需求。